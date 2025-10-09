DIRECTO
Juanma Moreno afronta en el Parlamento la crisis por los fallos en el cribado

Así afectan las obras del Tranvibús a los comercios de José Laguillo

Los comercios de José Laguillo denuncian que toda la acera está levantada por la obra del Tranvibús y los clientes no pueden pasar

Las obras invaden el acerado de José Laguillo / D.S.

09 de octubre 2025 - 12:46

También te puede interesar

Lo último

stats