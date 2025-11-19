La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al Tribunal Supremo que imponga 24 años de prisión al exministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, por los cinco presuntos delitos que le atribuye --pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y delito de uso de información privilegiada-- en el marco de la supuesta trama de mascarillas en el 'caso Koldo'. También ha reclamado que se le imponga una multa de 3,7 millones de euros.