TRANSPORTE
Todas las paradas del nuevo tranvibús de Sevilla
Usuarios del 27, LE y B4 continúan con sus recorridos habituales sin saber que ya funciona el nuevo Bus de Tránsito Rápido entre Torreblanca y Nervión
La borrasca ex-Gabrielle provoca fuertes lluvias en Cuarte de Huerva (Zaragoza)
El Tranvibús ya comunica Sevilla Este y Torreblanca con Nervión
