El riesgo de atropello en los alrededores del estadio de la Cartuja se repite cada vez que el Betis juega en casa. La llegada y salida del público deja imágenes de aficionados caminando por zonas totalmente prohibidas para los peatones, una práctica que, hasta ahora, no ha derivado en una tragedia por pura fortuna. La escena se reproduce en cada jornada en la SE-20 —la ronda Supernorte—, una vía rápida que pasa a escasos metros del recinto y que se ha convertido en uno de los principales accesos y salidas del estadio.