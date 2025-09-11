El ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra recibió este miércoles en Sevilla el XIII Premio Manuel Clavero, en el que fue presentado por el ex presidente Felipe González. "Porque cuando se cambia gravemente el sistema fiscal de un Estado, lo que se cambia es el Estado. El trabajo de todos los que se sienten demócratas es el de preservar la unidad de España, que no es un eslogan, no es otra cosa que la igualdad de todos los espectadores", sentenció durante su discurso el premiado por el Grupo Joly la Fundación Persán.