Primer entrenamiento del Sevilla Fútbol Club antes de medirse al Fútbol Club Barcelona en el que será el último encuentro antes del parón de selecciones que tendrá lugar las próximas semanas. Adnan Januzaj ha sido la ausencia destacada de una sesión en la que tampoco han estado presentes Alfon González, Tanguy Nianzou ni Kike Salas. Aún no se sabe cuánto tardará en regresar el de Morón, aunque se espera que los dos primeros estén de vuelta para el choque frente al Mallorca.