Entrenamiento Sevilla FC 1 de octubre de 2025
El conjunto hispalense prepara la visita del Fútbol Club Barcelona tras haber ganado al Rayo Vallecano
Alexis Sánchez y la clave de los tres puntos del Sevilla en Vallecas
Primer entrenamiento del Sevilla Fútbol Club antes de medirse al Fútbol Club Barcelona en el que será el último encuentro antes del parón de selecciones que tendrá lugar las próximas semanas. Adnan Januzaj ha sido la ausencia destacada de una sesión en la que tampoco han estado presentes Alfon González, Tanguy Nianzou ni Kike Salas. Aún no se sabe cuánto tardará en regresar el de Morón, aunque se espera que los dos primeros estén de vuelta para el choque frente al Mallorca.