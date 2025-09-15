SUCESOS
Muere una mujer en un incendio en Cazalla de la Sierra y un joven resulta herido

Entrenamiento Sevilla FC 15 de septiembre de 2025

Los de Matías Almeyda han regresado al trabajo en una sesión marcada por dos regresos

Alexis Sánchez y un detalle que demuestra su compromiso con el Sevilla

Akor Adams, durante un entrenamiento reciente en el Sevilla. / Juan Carlos Muñoz

Vuelta a los entrenamientos de un Sevilla Fútbol Club que ya piensa en el duelo del próximo sábado ante el Alavés. Los hispalenses, que vienen de empatar frente al Elche, recuperan esta semana a los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, siendo Joan Jordán el único lesionado en estos momentos de una plantilla bastante amplia. Tras sumar cinco puntos de doce posibles, el duelo en Vitoria se antoja vital para seguir sumando sensaciones positivas.

También te puede interesar

Lo último

stats