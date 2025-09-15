Vuelta a los entrenamientos de un Sevilla Fútbol Club que ya piensa en el duelo del próximo sábado ante el Alavés. Los hispalenses, que vienen de empatar frente al Elche, recuperan esta semana a los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, siendo Joan Jordán el único lesionado en estos momentos de una plantilla bastante amplia. Tras sumar cinco puntos de doce posibles, el duelo en Vitoria se antoja vital para seguir sumando sensaciones positivas.