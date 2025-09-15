Entrenamiento Sevilla FC 15 de septiembre de 2025
Los de Matías Almeyda han regresado al trabajo en una sesión marcada por dos regresos
Alexis Sánchez y un detalle que demuestra su compromiso con el Sevilla
Vuelta a los entrenamientos de un Sevilla Fútbol Club que ya piensa en el duelo del próximo sábado ante el Alavés. Los hispalenses, que vienen de empatar frente al Elche, recuperan esta semana a los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, siendo Joan Jordán el único lesionado en estos momentos de una plantilla bastante amplia. Tras sumar cinco puntos de doce posibles, el duelo en Vitoria se antoja vital para seguir sumando sensaciones positivas.