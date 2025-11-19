FÚTBOL
Pendientes de la fecha de la final de la Copa del Rey

Entrenamiento Sevilla FC 19 de noviembre de 2025

El cuadro hispalense ya piensa en el duelo ante el RCD Espanyol del próximo lunes

Antonio Cordón y la regeneración del Sevilla FC

Akor / Juan Carlos Muñoz

Primer entrenamiento del Sevilla Fútbol Club tras un fin de semana cargado de compromisos internacionales. Vuelven junto al grupo los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, además del serbio Nemanja Gudelj. Restan en la enfermería siete jugadores con molestias y lesiones, mientras que aún quedan cinco jugadores que no se han incorporado después de sus respectivos compromisos con sus selecciones: Vlachodimos, Nyland, Suazo, Sow y Vargas.

También te puede interesar

Lo último

stats