Primer entrenamiento del Sevilla Fútbol Club tras un fin de semana cargado de compromisos internacionales. Vuelven junto al grupo los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, además del serbio Nemanja Gudelj. Restan en la enfermería siete jugadores con molestias y lesiones, mientras que aún quedan cinco jugadores que no se han incorporado después de sus respectivos compromisos con sus selecciones: Vlachodimos, Nyland, Suazo, Sow y Vargas.