Matías Almeyda respira un poco más aliviado tras ver cómo se vacía la enfermería casi de golpe a tres días de medirse al RCD Espanyol. El Sevilla Fútbol Club recupera, por el momento, a Isaac Romero, Alexis Sánchez, Fábio Cardoso y Lucien Agoumé. Quedan aún Tanguy Nianzou y César Azpilicueta por unirse al grupo, por lo que el técnico bonaerense deberá mover fichas para su alineación inicial debido a las ausencias en defensa.

