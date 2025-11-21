Entrenamiento Sevilla FC 21 de noviembre 2025
Matías Almeyda continúa recuperando efectivos de cara al duelo en Cornellà
Así les ha ido a los internacionales del Sevilla en este parón de selecciones
Matías Almeyda respira un poco más aliviado tras ver cómo se vacía la enfermería casi de golpe a tres días de medirse al RCD Espanyol. El Sevilla Fútbol Club recupera, por el momento, a Isaac Romero, Alexis Sánchez, Fábio Cardoso y Lucien Agoumé. Quedan aún Tanguy Nianzou y César Azpilicueta por unirse al grupo, por lo que el técnico bonaerense deberá mover fichas para su alineación inicial debido a las ausencias en defensa.