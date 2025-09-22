ÚLTIMA HORA
Entrenamiento Sevilla FC 22 de septiembre de 2025

El conjunto hispalense se verá las caras con el Villarreal este martes a partir de las 21:30

El pique entre Bonini y Alexis coge a Marcao en medio: "No le des más la pelota"

Los futbolistas del Sevilla FC durante un entrenamiento en el Ramón Sánchez-Pizjuán / Antonio Pizarro

El Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado por última vez esta semana antes de medirse al Villarreal en un Ramón Sánchez-Pizjuán que ha servido como escenario para esta sesión de entrenamiento previa. Alfon González, con un esguince en el tobillo, se ha sumado a Joan Jordán siendo estas dos las únicas ausencias de la jornada. Matías Almeyda podrá contar con el resto de sus jugadores para intentar ganar al submarino amarillo en uno de los encuentros más esperados de la jornada.

