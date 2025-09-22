El Sevilla Fútbol Club se ha ejercitado por última vez esta semana antes de medirse al Villarreal en un Ramón Sánchez-Pizjuán que ha servido como escenario para esta sesión de entrenamiento previa. Alfon González, con un esguince en el tobillo, se ha sumado a Joan Jordán siendo estas dos las únicas ausencias de la jornada. Matías Almeyda podrá contar con el resto de sus jugadores para intentar ganar al submarino amarillo en uno de los encuentros más esperados de la jornada.