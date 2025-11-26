La segunda sesión de la semana en el Sevilla Fútbol Club ha dejado varios nombres propios. Gabriel Suazo se suma a las bajas de Rubén Vargas y Adnan Januzaj, mientras que Nemanja Gudelj no ha entrenado por gestión de cargas. En el apartado de noticias positivas, César Azpilicueta ha regresado junto a sus compañeros, mientras que Tanguy Nianzou pisa césped y busca acortar los plazos de su vuelta a la dinámica del equipo.