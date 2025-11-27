Quedan tres días para el derbi entre el Sevilla Fútbol Club y el Real Betis Balompié, y Matías Almeyda aprieta para tener el mejor once posible para un partido trascendental. Los nervionenses pierden a Gabriel Suazo, Tanguy Nianzou, Adnan Januzaj y Rubén Vargas, siendo el regreso de César Azpilicueta la única noticia positiva para el técnico bonaerense en esta última semana. Nemanja Gudelj, ausente el miércoles, ha vuelto junto a sus compañeros.