El Sevilla Fútbol Club regresó el martes a los entrenamientos con una sesión de recuperación marcada por la ausencia de los internacionales. Poco ha diferido la ocurrido este miércoles en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, en la que no han estado Nyland, Vlachodimos, Suazo, Gudelj, Sow, Vargas ni Akor. Con la vuelta de Nianzou, Alfon queda como único jugador lesionado del conjunto hispalense, aunque Januzaj se ha ausentado al seguir recuperándose de su tobillo.