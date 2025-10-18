Los profundos ojos de la Virgen ya los tenía a todos hipnotizados. Frente a frente, la Esperanza y todos estos niños que tanto la necesitan. Mucha salud, reina, madre y capitana. Este sábado 18 de octubre de 2025 no han podido encontrar mejor tratamiento. La terapia de la mano tendida, de la que ofrece su pañuelo para enjugar las lágrimas que ya se habían convertido en llantos desconsolados. También desde el interior del hospital. Agazapados tras las ventanas se percibían a algunos niños ingresados y sus familias que no pudieron salir al exterior por recomendación facultativa. A ellos también los bendijo este icono de devoción.