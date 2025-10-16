Casio recrea el misterio del DeLorean y sus circuitos temporales con un reloj de edición limitada homenaje a Regreso al Futuro

Marty McFly convirtió el Casio CA-53 en una leyenda cuando lo llevó en Regreso al futuro. Ahora, 40 años después, CASIO rinde homenaje a ese legado con una versión reimaginada que transforma el reloj clásico en una máquina del tiempo en miniatura al estilo DeLorean, creada para los verdaderos fans y coleccionistas.