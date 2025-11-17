El portavoz de Facua asegura que un seguidor del comunicador le envía insultos y amenazas por WhatsApp desde el 14 de noviembre y ha trasladado el caso a los juzgados de Sevilla

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha presentado una nueva denuncia por amenazas con agravante de odio ideológico contra un seguidor de Vito Quiles. Según relata, desde el 14 de noviembre esa persona le viene enviando mensajes por WhatsApp con insultos y amenazas, motivados, entre otras cosas, por la querella que Sánchez interpuso contra Quiles por presuntas injurias y calumnias.

Sánchez explica que ha remitido el caso a su procurador para que formalice la denuncia en los juzgados de Sevilla. Señala que este hostigamiento forma parte de una ofensiva más amplia vinculada al entorno mediático-político de Quiles y Alvise Pérez.

Estas amenazas se suman a una escalada judicial que ya enfrenta a Sánchez con Quiles: desde 2022, el dirigente de Facua ha denunciado a Quiles por acusaciones de extorsión, estafa y otros cargos graves. La disputa toca también a la esfera judicial, con ataques al poder judicial por parte de seguidores de Pérez, algo que la jueza instructora ha elevado a la Fiscalía del Tribunal Supremo.