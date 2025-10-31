Rueda de prensa de Matías Almeyda previa al Atlético de Madrid - Sevilla FC
El técnico argentino ha valorado el choque ante el cuadro rojiblanco en la previa del mismo
Matías Almeyda ha atendido a los medios de comunicación antes del choque liguero que enfrentará al Sevilla Fútbol Club con el Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. El argentino ha tenido tiempo para todo en la comparecencia de prensa, desde analizar a su amigo Cholo Simeone a valorar las dudas en el once inicial de cara al encuentro, pasando por la anécdota del papel de instrucciones que utilizó para el partido copero en Toledo.