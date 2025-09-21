El origen de la Hacienda de Ibarburu, en Dos Hermanas, se halla en una heredad de viña y olivar del siglo XVII. En 1702, el comerciante sevillano Lorenzo Ignacio de Ibarburu y de Bilbao se hace con la propiedad por 28.300 ducados de vellón. A partir de esa fecha y en los años sucesivos, el nuevo propietario decidió llevar a cabo diversas obras y reformas tendentes a mejorar no sólo el plantío de la finca, sino también el caserío principal de la misma. El resultado fue la hacienda que tomó el nombre de San Lorenzo de Miravalle en honor a su dueño, el referido Lorenzo Ignacio de Ibarburu. Actualmente, se encuentra en estado ruinoso, con expoliación activa, sin protección alguna, salvo una valla de alambres de mínima seguridad, rota en su mayoría, que no impiden el paso al interior por desprendimientos de paredes. Las techumbres de madera y tejas, aproximadamente el 70%, se han desprendido, debido a los numerosos incendios y robo de elementos arquitectónicos (columnas, arcos…) con tractores y coches de alta cilindrada.