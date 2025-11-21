El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García Molina, ha presentado este viernes por la mañana su renuncia oficial al cargo, un día después de que el Juzgado de Instrucción número 1 de Almería acordara su libertad con medidas cautelares. Su declaración judicial se enmarca en la segunda fase del Caso Mascarillas, en la que se investigan presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos irregulares realizados a través de la institución provincial.

La renuncia de García Molina se produce tras comparecer ante el juez, en una causa que sigue analizando la posible percepción de ‘mordidas’ en adjudicaciones de material sanitario durante la pandemia. Fuentes judiciales confirman que el dirigente quedó en libertad con medidas cautelares, sin que trasciendan más detalles sobre las condiciones impuestas.

La dimisión, formalizada tras su puesta en libertad, marca un nuevo capítulo en la investigación que afecta a varios responsables públicos y empresas relacionadas con contratos suscritos desde la Diputación. El Caso Mascarillas amplía la instrucción sobre la posible red de pagos irregulares y el papel desempeñado por distintos funcionarios y representantes institucionales. García Molina, hasta ahora uno de los cargos más relevantes del PP andaluz en la provincia, abandona la presidencia provincial en medio de las pesquisas judiciales.