La Guardia Civil ha procedido a la detención de una persona y la investigación de otra como presuntos autores de un Delito contra la Salud Pública, tras la localización de una plantación indoor de marihuana en una finca de su propiedad en la localidad de Lora del Río.

La investigación llevada a cabo por el Equipo ROCA de la Compañía de Cazalla de la Sierra, se inicia en el marco de los dispositivos establecidos por la Comandancia de Sevilla para la prevención de la delincuencia en el ámbito rural. Durante uno de estos dispositivos de inspección de una explotación ganadera ubicada en el término municipal de Lora del Río, la Guardia Civil localiza una nave anexa al recinto, percatándose los agentes que en la misma existía una gran cantidad de sistemas de aire acondicionado junto con un elevado cableado, barajando la hipótesis que pudiera existir una actividad ilícita dentro de dicha nave.