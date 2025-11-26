Miembros de la Policía Local están concentrados en la Plaza Nueva mientras que en el Ayuntamiento se está celebrando el pleno extraordinario donde se decidirá el pago de las productividades a la Policía Local. También han aparecido carteles en el árbol de Navidad situado en la plaza Nueva donde se acusa al alcalde de "no cumplir lo que firma".

La interventora municipal, en un duro informe, plasmó que las productividades de la Policía Local carecen de cobertura jurídica y superan los límites legales. Este año han sido treinta millones de euros (se ha pasado de 10 a 30 con este alcalde) los gastados por el Ayuntamiento en este concepto. A raíz de este informe, y tras más de dos años funcionando con este sistema y en contra del criterio de la intervención municipal, el alcalde dice ahora que no puede saltarse la ley. Al haberse agotado ya el dinero disponible para este año, el turno ordinario de los fines de semana se resiente enormemente y apenas hay policías disponibles para todos los eventos que se celebran en la ciudad. Este fin de semana, por ejemplo, hubo varias procesiones religiosas, una carrera popular y un partido del Betis en el estadio de la Cartuja.