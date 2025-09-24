Una muestra de tejido durante el proceso de estudio en el servicio de Anatomía Patológica.

El laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Virgen Macarena funciona como una pequeña industria médica. Toda muestra oncológica sigue un recorrido extremadamente riguroso.

Desde su extracción en quirófanos o consultas hasta su procesamiento en el laboratorio, cada paso cuenta con un sistema de trazabilidad automatizada que garantiza que no haya errores.

Las muestras se registran con códigos QR, se procesan en formol, se incluyen en parafina, se cortan y se tiñen antes de ser analizadas al microscopio.