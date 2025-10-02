Rocío Hernández anuncia como queda el protocolo de cribado de cáncer de mama
Así queda el protocolo del cribado de cáncer de mama en Andalucía tras los cambios para evitar errores de diagnóstico
Salud llamará a 2.000 mujeres para subsanar los errores del cribado del cáncer de mama
Cuando una mujer se realiza una mamografía, puede haber tres resultados: el negativo, que son la inmensa mayoría y se les informa, positivo, se les informa y son derivadas a otros procedimientos, y no concluyentes, de los que el 98% son benignos.