El Diario de Sevilla ha comparado en una prueba real los tiempos de viaje desde el Palacio de Congresos hasta Nervión Plaza utilizando tres medios distintos: el Tranvibús, la Línea Exprés (LE) y el coche. El resultado mostró que la LE fue la más rápida, seguida del coche particular, mientras que el Tranvibús, aunque cómodo y moderno, tardó más en completar el recorrido debido a semáforos y tramos sin carril reservado.