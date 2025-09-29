Sevilla se enciende para la Noche en Blanco 2025: Desde las cubiertas de la Catedral hasta el mundo Pixar
La duodécima edición de este evento ofrece planes para todos los públicos, muchos de ellos gratuitos
El viernes 3 de octubre Sevilla se transforma para la duodécima edición de la Noche en Blanco. Más de 160 actividades culturales llenarán la ciudad, muchas de acceso gratuito, desde museos y monumentos hasta espacios artísticos que abren sus puertas de forma extraordinaria. No te pierdas las actividades más destacadas.