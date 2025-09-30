Los usuarios de un aparcamiento comunitario de Sevilla inician una inédita discusión por folios.
Unos coches en aparente estado de abandono ha desatado la indignación de uno de los vecinos
En un garaje comunitario de San Pablo-Santa Justa, dos vecinos han iniciado una pelea a través de folios debido al aparente estado de abandono de varios vehículos. "Esta plaza no es privada", ha escrito un vecino, a lo que el propietario ha reprochado tener la ITV, el seguro obligatorio o el pago del impuesto de circulación al día. Muchos residentes en la zona optan por estacionar su coche en este aparcamiento sin plazas asignadas, lo que termina por dejar sin sitio libre a los vecinos del bloque afectado.