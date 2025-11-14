Victoria Esperanza ya ha encontrado un donante compatible para su trasplante de médula ósea. Tras meses de incertidumbre, la niña comienza las pruebas previas al trasplante, que se realizará en diciembre en el Hospital Virgen del Rocío, previsiblemente, en diciembre. Para su familia, este momento representa una nueva oportunidad de vida, fruto no solo de la ciencia, sino también de la solidaridad de la sociedad gracias a la respuesta ciudadana a la campaña para la captación de donantes de médula que se hizo viral.