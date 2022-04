Belén Esteban sufre una lesión en pleno directo

Un accidente de lo más tonto se ha producido hoy en Sálvame durante un juego tipo Supervivientes que se proponía en antena. Belén Esteban y Lydia Lozano se sujetaban de una barra cuando la madrileña se ha caído al no resistir durante unos segundos y sufriendo al menos una contractura. "Me he roto el tobillo", ha insistido la princesa del pueblo, retorcida de dolor.

Los gritos de dolor de Belén angustiaron al plató. Lydia Lozano ha llegado a pedir la presencia de un médico al observar Jorge Javier Vázquez que "no era nada". Un susto que fue creciendo con los minutos, con la llegada de los sanitarios que se llevaron a Esteban con la pausa publicitaria.

BELEN ESTEBAN se ha caído y cree que se HA ROTO el tobillo, que ha notado como se le rompía el hueso. 😱#YoVeoSálvame pic.twitter.com/JlpjPPeXEJ — Diego 🧸 (@diegobferrandez) April 25, 2022

La colaboradora ha sido atendida por los servicios médicos de la empresa de Mediaset. Sálvame Limón ha proseguido con la tertulila sobre el reality que emite Telecinco en estos momentos, Supervivientes.