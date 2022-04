Olga Moreno rompe su silencio sobre Antonio David Flores

"Cuando vi a mi marido con otra se me cayó el mundo encima". Olga Moreno, la todavía esposa de Antonio David Flores, se ha despachado a gusto en una entrevista en Semana, en la que confiesa que se siente "traicionada" y "decepcionada" con el ex guardia civil. La sevillana, quien no había hablado hasta ahora de la relación de Flores con Marta Riesco, confirma con estas palabras que cuando él empezó con la colaboradora de El programa de Ana Rosa, ella "aún estaba luchando por mi matrimonio".

Unas declaraciones en las que, según relata la publicación, todavía llora cada vez que piensa en su separación definitiva, a pesar de creer que "no me merecía esto". Según Olga, tanto ella como Rocío Flores se enteraron de que Antonio David estaba conviviendo con la joven periodista por las fotografías publicadas en una revista. Para cuando salieron a la luz esas imágenes, la pareja ya llevaba separada varios meses pero el colaborador de televisión devenido en youtuber seguía negando la mayor a su familia, siempre según la versión de su ex.

Olga recuerda que cuando llegó de concursar en Supervivientes se encontró con un hombre apático y abatido, pero lo achacó a las consecuencias de la docuserie de Rocío Carrasco, por eso se sorprendió tanto cuando éste le pidió separarse en septiembre del año pasado. "En mi mente nunca había cabido esa posibilidad", sostiene. Sin embargo, siguió pensando que era porque quería estar solo y alejado del mundo, aunque finalmente tenía que ver con que se había enamorado de otra persona.

La sevillana reconoce que sí han hablado de infidelidad y que él le ha confesado la fecha real en la que comenzó su relación con Marta Riesco, pero echa balones fuera al pedirle que la concrete: "Eso le corresponde a ellos". En este momento, Olga ve imposible la reconciliación, aunque también tiene claro que, por el momento, no van a formalizar la ruptura. "Nosotros aún ni siquiera hemos hablado nada de hacer papeles ni de separarnos como tal", cuenta. "No se ha planteado".

Lo que también ha querido dejar meridianamente claro es que no le pone ni un pero a su ex pareja en su papel de padre y por eso están poniendo todo su empeño en que, aunque el matrimonio esté roto, no suceda lo mismo con la familia.