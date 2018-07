La historia de los héroes cotidianos hecha novela

La mayoría de las veces, vivir es ya una gran aventura, tanto que hay libros donde los héroes son personas normales y corrientes, que pasan por situaciones cotidianas. Esto es una constante en la obra de esta autora que responde al seudónimo de Sira Brun.

La escritora sevillana ha publicado ya dos libros, Los esclavos del miedo y más recientemente La batalla del olvido. Brun busca en sus obras “zarandear los sentimientos de todas las personas, y sobre todo sorprender, como pasa en la vida misma”.

El nombre de esta autora es un seudónimo que sirve de homenaje a las mujeres que tienen que ver con su historia personal. Sira era el nombre de su tatarabuela paterna. El apellido Brun perteneció a su suegra, fallecida de cáncer.

Nació en Sevilla en 1984. Es la mayor de tres hermanos. Su relación con la creación literaria empezó pronto. “Siempre quise escribir, desde los 13 años, pero no era un trabajo que me diera de comer y tiré por otras vías”, explica la escritora. Sus protagonistas son personas cotidianas, héroes que cada día sobreviven a los problemas de la sociedad actual: paro, crisis, enfermedades, complejos miedos. En el año 2018 fue finalista del I Certamen Zayas de novela.

En su novela Los esclavos del miedo (Círculo Rojo)–primera entrega de una bilogía– las protagonistas son las mujeres. “Son ellas las que tiran de las historias, superando cada día de los obstáculos que todos tenemos en nuestras vidas”.

Sira Brun acaba de publicar La batalla del olvido, la segunda entrega de la bilogía donde los protagonistas, esta vez son los hombres. “Viven una batalla personal porque no olvidan a las mujeres protagonistas de la primera novela”, explica la autora.

En su nuevo libro, Sira Brun hace un llamamiento a las personas para que no se rindan a la hora de perseguir sus sueños. “Mostrar los sentimientos no es malo. No son menos hombre por mostrar su debilidad, por llorar”.

La autora está en pleno proceso creativo escribiendo, además del cierre de la trilogía, dos novelas más, una de ellas, La pluma perdida, está dentro del género de la novela negra.

En cuanto a sus referentes literarios, Brun prefiere a los autores de novela histórica, “aunque ahora estoy descubriendo a los escritores noveles como Laura Sanz, Pepa Fraile o Enrique Laso”.

Como autora independiente los libros se pueden comprar en la principal plataforma de venta como es Amazon y a través dela web de la autora https://sirabrun.com/ y las redes sociales.