La historia real de una familia extraordinaria

El afamado físico alemán Albert Einstein, no sé si lo recordarán, dijo que "en tiempos de crisis la imaginación es más efectiva que el intelecto". La sociedad empieza a salir, entre zozobra de rebrotes, de una de las crisis sanitarias más importantes de toda su existencia. Países pidiendo auxilio, familiares que nunca volverán y personas cuyo futuro es ahora el día a día, el no saber a ciencia cierta qué pasará. En definitiva, son tiempos de amarrarse los machos, de tensar la cuerda y doblegar a la tristeza con un batallón de sonrisas. hablando de sonrisas, se dice que esta es la característica más destacable de un ángel y para seres venidos de los cielos los niños con Síndrome de Down.

Para aquellos que aún desconozcan su origen, El síndrome de Down no es una enfermedad, sino una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra o una parte de él. Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. Las personas con síndrome de Down tienen tres cromosomas en el par 21 en lugar de los dos que existen habitualmente. Es decir, son personas maravillosas y prueba de ello es la película de Stefano Cipani, "Mi hermano persigue dinosaurios".

La cinta, que ya se puede disfrutar en los cines desde el pasado 24 de julio, cuenta la historia de jack, un joven de cinco años, con dos hermanas mayores, que le encantan las tortugas Ninja y sus padres le acaban de dar la mejor noticia: va a tener un hermanito pero, además, va a ser “especial”. Conclusión del pequeño: “Mi hermano es especial. Es un superhéroe con superpoderes”. Con el paso de los años, Jack comienza a sentirse defraudado. Su hermano Gio no es un superhéroe, la realidad es que ha nacido con Síndrome de Down. La adolescencia le hace tener incluso algo de vergüenza pero la verdad sale a la luz: Gio no solo sí tiene superpoderes sino que además es su mejor e incondicional amigo. Dentro de cada persona hay un mundo único. Este es el de Giovanni. Mi hermano persigue dinosaurios está basada en la historia real de Giacomo Mazzariol, el autor del libro original y “Jack” en la vida real.

Una historia real que ha sido todo un éxito, así lo expresa Giacomo, el hermano del increíble superhéroe que tiene en casa. "Giovanni es mi hermano y esta también es mi historia". Con tan sólo diecinueve años, el amor incondicional por Giovanni le ha hecho vender más de 250.000 copias en Italia, convirtiéndose en el fenómeno de éxito literario en el año 2016. Se ha publicado en más de 26 países y traducido en 10 idiomas, un completo éxito internacional que han alabado expertos y entendidos en el mundo de la literatura.

Como decía al principio de estas letras, son tiempos de crisis, de juntarnos todos, de ir en un mismo sentido y sacar hacia adelante las cosas buenas que nos da el mundo. Una de ellas es el cine y otra, las historias de verdad, con corazón. Cuando se fusionan cosas tan maravillosas, seas cinéfilo o no, debería ser de obligado cumplimiento ver este tipo de películas para proclamar que aún queda esperanza en el mundo.