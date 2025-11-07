150 jóvenes participarán el sábado 8 de Noviembre en la XI edición de “Tú sí que faltas

La Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla en colaboración con la Fundación Cajasol reunirán el sábado 8 de noviembre a jóvenes de secundaria y bachillerato que proceden de centros educativos de Sevilla y provincia.Durante la mañana los jóvenes van a experimentar una acción solidaria en entidades de voluntariado de Sevilla realizando tareas de apoyo en hospitales, organización de alimentos, actividades de tiempo libre con personas con discapacidad, infancia o tiendas solidarias entre otras. Este año las opciones son más reducidas al no poder acceder aún a hospitales o centros de mayores por la pandemia.

La jornada culminará con una puesta en común de las experiencias vividas en la sede de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco donde asistirán los participantes acompañados del profesorado de los centros y de las entidades. La iniciativa trata de llevar a los jóvenes entre 15 y 20 años la idea de la solidaridad y el voluntariado. A través de sesiones solidarias en los centros, se acerca la idea del voluntariado y cómo es muy importante que desde pequeños se incorpore en la vida de los chavales la preocupación y la ocupación a favor de las personas y causas de necesidad.

El proyecto se viene desarrollando desde Octubre de 2014, y ya ha acogido a más de 10.000 jóvenes interesados. La Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla trabaja desde 1987 a favor de las personas voluntarias de Sevilla y reúne a muchas entidades especializadas cada una de ellas en algún sector de exclusión social. Desde los mayores al voluntariado hospitalario, pasando por las personas voluntarias que trabajan en prisiones, dependencias, hospitales, mayores, mujeres…