Más de 70 candidaturas recibidas a los XII Premios Eficiencia Energética y Sostenibilidad de A3E

Los Premios Eficiencia Energética y Sostenibilidad se consagran como la referencia en el sector de la eficiencia energética sumando más de 70 candidaturas de toda España a las 5 categorías convocadas: Compromiso con la Eficiencia Energética y la Sostenibilidad; Mejor Actuación de Eficiencia Energética y Sostenibilidad; Proyectos de Innovación; Mejor Start-Up y Talento revelación. ¡Todo un récord!

Las tres primeras categorías, Compromiso, Proyecto e Innovación, son las que más candidaturas han atraído.

En las próximas semanas, el jurado de los galardones valorará las candidaturas recibidas, en general de gran calidad, con casos de éxito reales, aplicación de la digitalización a los procesos, uso de innovadoras tecnologías, rehabilitación energética de edificios o estudios de investigación, entre otros ejemplos.

Los premios se entregarán en la Gala anual de A3E en el Pabellón de la Navegación de Sevilla, situado al borde del río Guadalquivir, el próximo 30 de octubre ante cientos de profesionales del mundo empresarial y representantes de la Administración e instituciones locales y nacionales, en un evento que aúna reconocimiento, inspiración y conexión profesional.

La Gala Eficiencia Energética y Sostenibilidad 2025, organizada por la Asociación Nacional de Empresas de Eficiencia Energética (A3E), organización que representa a 150 empresas de toda España que cubren toda la cadena de valor del uso eficiente de la energía. Este evento, en el que se entregan los XII premios a la eficiencia energética y la sostenibilidad se ha consolidado como una cita de referencia para instituciones, empresas y profesionales. Una noche que combina reconocimiento, inspiración y conexión profesional.

Andalucía, y Sevilla capital, acogen por primera vez esta entrega de premios que supone también un punto de encuentro de todo el sector energético, así como de instituciones y empresas comprometidas con la transición energética y la sostenibilidad. Reunirá a cerca de 300 asistentes, entre representantes institucionales, agencias de energía, profesionales, técnicos, empresas multinacionales y pymes, tanto del sector de la energía, como aquellas que han desarrollado proyectos de eficiencia energética.

La Gala constituye una ocasión única para establecer alianzas estratégicas, generar nuevas oportunidades de negocio y compartir casos de éxito, soluciones innovadoras y visión de futuro para seguir avanzando hacia un modelo energético más sostenible. Tendrá lugar en el Pabellón de la Navegación, un edificio emblemático de la capital hispalense, premio arquitectónico y sostenible, tanto en la optimización del uso de la energía, como en la elección de sus materiales de construcción

Los premios tienen cinco categorías:

Categoría A: Compromiso con la Eficiencia Energética y la Sostenibilidad. Reconoce a organizaciones que hayan demostrado un compromiso estratégico con la sostenibilidad mediante inversiones, planes energéticos y resultados medibles.

Categoría B: Mejor Actuación de Eficiencia Energética y Sostenibilidad. Premia proyectos ya implantados que generen ahorros energéticos y mejoras ambientales cuantificables.

Categoría C: Proyectos de Innovación. Destinada a soluciones disruptivas que mejoren sustancialmente la eficiencia energética mediante nuevas tecnologías o modelos de gestión.

Categoría D: Mejor Start-Up. Reconoce a empresas emergentes que estén liderando el cambio hacia un modelo energético más sostenible.

Categoría E: Talento Revelación. Dirigida a investigadores y estudiantes para reconocer los mejores proyectos y trabajos de fin de grado o máster relacionado con la eficiencia energética.

La Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E) es una organización nacional sin ánimo de lucro que cuenta en la actualidad con más de 150 compañías que representan toda la cadena de valor en cuanto a eficiencia energética y sostenibilidad.

A3E tiene vocación de representar los intereses de todas las empresas y pymes españolas, así como multinacionales que trabajan en el ámbito de la eficiencia energética en España, agrupando a Consultoras Energéticas/Auditoras, Empresas de Servicios Energéticos (ESEs), fabricantes de equipos y componentes, instaladores, y distribuidoras y comercializadoras de energía. A3E tiene su sede en Madrid y cuenta con 12 delegaciones distribuidas por todo el territorio nacional.