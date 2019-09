Aitana, Carmen Maura y Yann Tiersen protagonizan la agenda cultural de Sevilla de este fin de semana

A una semana de que se desarrolle la VIII edición de la Noche en Blanco, la ciudad continúa con su programación cultural habitual. Así, este fin de semana se desarrollan el concierto de Aitana en el Auditorio Rocío Jurado, el recital de Alba Molina en el Muelle Camaronero, el espectáculo teatral La golondrina, con Carmen Maura, o el concierto de Yann Tiersen, autor de la banda sonora de Amelie, en Cartuja Center.

Carmen Maura en el Teatro Lope de Vega

Hasta este domingo se representa el montaje teatral La golondrina en el Teatro Lope de Vega. Se trata de una obra escrita por Guillém Clua y dirigida por Josep María Mestres. Está interpretada por actriz Carmen Maura, ganadora de cuatro premios Goya y un premio César (de la Academia del Cine Francés), junto al actor Dafnis Balduz. El espectáculo está producido por la compañía LaZona Teatro.

La obra reúne a dos personajes, Amelia y Ramón. La primera, una severa profesora de canto, recibe en su casa a Ramón, quien desea mejorar su técnica vocal para cantar en el memorial de su madre fallecida recientemente. La canción elegida tiene un significado especial para él y, al parecer, también para la mujer quien, a pesar de sus reticencias iniciales, accede a ayudar al joven alumno. A medida que la clase avanza, los dos personajes van desvelando detalles de su pasado, profundamente marcado por un atentado terrorista de signo islamista que sufrió la ciudad el año anterior.

El texto se inspira directamente en el ataque terrorista del bar Pulse de Orlando (EEUU) de junio de 2016 en el que murieron 49 personas, pero La golondrina no habla sólo de ese atentado. En ella también resuenan las tragedias de la Sala Bataclán de París, del paseo marítimo de Niza, de Las Ramblas de Barcelona... y trata de comprender el sinsentido del horror, las consecuencias del odio y las estrategias que utilizamos para que no nos destruyan el alma.

Entradas entre 4 y 21 euros en entradas.janto.es. 20:30.

Aitana presenta disco en el Auditorio

Es la cantante revelación de este año, junto con Rosalía. Con apenas 20 años, Aitana tiene un séquito de seguidores con los que hace un par de años no habría no soñado. La benjamina de Operación Triunfo cosecha éxitos allá por donde va, sobre todo entre el público más joven. Ahora, la de Lo malo ofrece un concierto en el Auditorio este viernes. En él presenta las dos partes de su primer trabajo, Spoiler y Trailer. Durante el recital, la cantante interpretará temas como Con la miel en los labios, Vas a quedarte o su última colaboración con Lola Indigo, Me quedo. Aunque también repasará algunos de los temas con los que recibiera todo tipo de elogios durante su paso por la academia.

Entradas entre 33 y 145 euros en elcorteingles.es. 22:00.

Yann Tiersen, en Cartuja Center

Este viernes a las 21:00 se celebra el concierto de Yann Tiersen en el auditorio Cartuja Center. La actuación del músico y compositor francés forma parte de la gira de presentación de su última grabación, All. Tiersen es conocido también por haber compuesto bandas sonoras de películas como Amélie y Good bye, Lenin!, entre otras. Entradas entre 33 y 50 euros en elcorteingles.es.

Música celta en el Parque de los Príncipes

Este sábado a partir de las 13:30 se celebra la primera edición del Festival Fai un Sol en el parque de los Príncipes. El evento, organizado por el Lar Gallego de Sevilla, cuenta con gastronomía, actividades para familias, un mercadillo de artesanía y los conciertos de gaiteros y de los grupos Talabarte y The Craic Addicts y Rarefolk.

Empieza el Festival de la Guitarra

Este sábado a las 21:00 Cartuja Center acoge la inauguración del Festival de la Guitarra. El recital se divide en dos partes, la primera es un homenaje a Joaquín Rodrigo, con el Cuarteto de guitarras de Andalucía y Juan M. Cañizares. En la segunda parte, titulada Manuel de Falla: andaluz universal, Joana Jiménez interpreta El amor brujo. Entre 11 y 49 euros.

Dos días de teatro en Viento Sur

Este viernes y este sábado a las 21:00 se representa el espectáculo teatral Bar adentro, de la Compañía Las Ibéricas, en la sala de la Escuela Viento Sur Teatro. Se trata de una comedia creada e interpretada por Aida Santos-Allely y Mariki Fernández. Entradas a 12 euros, reservas en 954 455 324. C/ San José de Calasanz, 8.

Lo nuevo de Quique San Francisco

Este sábado a las 21:00 está programada la representación del espectáculo de humor La penúltima en el espacio Box Cartuja. Se trata de la nueva propuesta protagonizada por Enrique San Francisco. En este espectáculo cuenta con la colaboración del cómico Miki Dkai como artista invitado. Entradas a 19’80 euros en ticketmaster.es.

Alba Molina y Javier Gurruchaga ponen fin al Festival Singular

El Festival Singular llega a su fin este fin de semana con dos espectáculos en el Muelle Camaronero. Por un lado, este viernes a las 21:00 Javier Gurruchaga interpreta Historia de un soldado, de Igor Stravinsky (de 15 a 20 euros). Por otro lado, el sábado a las 21:00 le toca el turno a Alba Molina y Joselito Acedo (de 20 a 25 euros). Entradas disponibles en entradas.waticket.es.

Una revisión de 'Hamlet'

El Centro Cerámica Triana acoge este viernes y este sábado, a las 21:00, representaciones de la obra Dead Hamlet, de Sennsa Teatro Laboratorio. Se trata de una pieza de teatro físico y danza que se inspira en la obra de William Shakespeare. Entradas a 10 euros en entradas.janto.es. C/ Callao, 16.