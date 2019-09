Ana Guerra y Cepeda: vis a vis en Sevilla

Hace más de dos años que no paran de cosechar éxitos. Ana Guerra con Reflexión y Luis Cepeda con Principios, trabajo que ha reeditado con Nuestros principios. Ahora, ambos artistas, amigos y compañeros de profesión, realizan una gira conjunta por todo el país bajo el nombre de ImaginBank. Guardados con celo los secreto en torno a cómo serán sus conciertos, los seguidores sevillanos podrán descubrirlo el próximo 13 de diciembre en Cartuja Center.

-¿Cómo surge la idea de hacer una gira conjunta?

-Ana Guerra (A): Realmente la idea no fue nuestra. Nos llegó la propuesta y nos gustó. Nos dijeron que somos dos artistas completamente distintos, que no tenemos nada que ver y, sobre todo, que no compartimos público. Aunque partíamos de un público común, que era el de OT, cada uno se ha ido haciendo el suyo y ahora ese público tendrá la oportunidad de conocernos a cada uno de nosotros encima de un escenario y eso es una novedad y un gancho para la gira.

-A pesar del factor sorpresa, ¿pueden dar un adelanto de lo que va a ser la gira?

-Luis Cepeda (L): Pues que somos dos personas que vamos a cantar, cada uno con sus músico pero que vamos a hacer juntos un par de temas (risas).

-Aunque ya han estado de gira juntos, no es lo mismo ser dos que dieciséis. ¿Quién se amolda a quién?

-(A): Al tener los shows por separado, tampoco tenemos que hacernos a la banda del otro. Nos compenetraremos, pero cada uno con su equipo.

-Los seguidores de Cepeda son muy especiales. ¿Le impone respeto contar junto a él delante de ellos?

-(L): Te lo respondo yo. Ana tiene las características necesarias para ganarse a todo el mundo que me siga a mí.

-En su caso, subirse a un escenario, ya no con una arista como Ana, sino con una amiga, ¿da tranquilidad?

-(L): Creo que sí. Por ejemplo, de mi banda al principio sólo conocía a dos personas, ahora los conozco a todos. No lo veo como algo tenso porque, en realidad estás tocando con amigos y está rodado que, si tengo que cantar con Ana no voy a tener ningún problema ni ningún nervio porque es ella.

-¿Qué tiene Cepeda que no tenga Ana, y viceversa, que os complementa como artistas?

-(A): Nuestra relación ya la conoce todo el mundo que ha visto nuestra convivencia en OT pero hay una cosa que me queda por hacer y es conocer a personas de su equipo a las que no conozco que le pueden aportar muchas cosas frescas a mi equipo. Por supuesto, el repertorio, que te influencia tanto en una gira que lo mismo acabas animándote a hacer algo de ese estilo.

-Definirse a uno mismo cuesta más trabajo que definir a otro. ¿Podrían definirse el uno al otro en una sola palabra?

-(L): Ella lo dice, eleganza, con Z.

-(A): (Piensa) Que tiene muy buen fondo.

-(L): ¡Pero eso son tres palabras!

-¿Que canción se atreverían a cantar del otro y, aunque no fuese su estilo, se sentirían cómodos?

-(A): (Risas) ¡Pero es sería como desvelarte la canción que vamos a hacer juntos! Creo que me atrevería con todo el repertorio de Cepeda, me sentiría cómoda.

-(L): ¡Jesús! Pues yo no sé, creo que Bajito sé cómo cantarla. Habrúia que hacerle una versión, así acústica, con pianito... (risas).

-Dicen que los artistas son de manías antes de subir a un escenario, ¿saben cuál es la del uno y la del otro?

-(A): Cepeda tiene su grito que es: "Yo estaba cagando antes de salir".. Siempre lo grita con la banda.

-(L): Ella también grita "Ana Guerra" y besa el suelo.

-(A): No, no, lo toco con al mano. Antes de salir tengo como esa manía. Con la boca no, que ya voy maquillada y se me va a quedar algo pegado.

-Cuando el público pida otra, imagino que habrá otra pero, ¿de quién?

-(A): Es que como cada uno tiene su show... (risas) Es que no podemos contar nada más, tienes que perdonarnos. Vente el 13 de diciembre y así descubres todos los secretos.