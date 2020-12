‘Año Zero’, un viaje de amistad a ritmo de rock and roll

Teatro

El Teatro Central propone partir de cero para enlazar el 2020 con el esperanzador 2021que comienza esta misma noche. Los días 2 y 3 de enero del nuevo año, a las 12:00, el escenario de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico acoge a la compañía granadina Laví E Bel, para cuatro representaciones de Año Zero, una historia de recuerdos, música y amistad.

Año Zero cuenta las peripecias de Mati, Ramona y Amanda, que crearon su grupo de música Año Zero cuando tenían 12 años. Ahora se meterán en la máquina del tiempo para revivir el nacimiento de Ramona en un taxi envuelta en una toalla de Los Ramones, los sábados de Rock en Familia en el Paradís, el garito rockero del barrio, el divorcio amistoso de los padres de Amanda, el bullying que sufrió Mati y la fuerza de la amistad para superarlo, aquel concierto de los Rolling Stones al que fueron con sus padres o la presentación de AÑO ZERO en el Paradís.

La obra se fija en el poder del arte colectivo para enfrentarse a la realidad; quizás sea el momento de un nuevo año cero, quizás simplemente necesiten recordar de donde vienen para comprender hacia donde van. El paraíso reside en pequeñas habitaciones que compartes durante un tiempo con personas a las que te unen conexiones inexplicables: la amistad y componer canciones para afrontar los problemas y celebrar las cosas buenas de la vida.

Las historias de Año Zero son reales: "los personajes y los sucesos que se desarrollan en escena son una remezcla libre de las vidas de las actrices y de la pandilla de mis hijas", indica el autor y alma mater del grupo, Emilio Goyanes, que agrega: "queremos tocar tierra para conectar al público de hoy con referentes, temas y enfoques que atraviesan el tiempo, disfrutar del poder que tiene el arte colectivo para enfrentarse a la realidad y reflexionar sobre ella". Año Zero es un viaje a la memoria a ritmo de rock and roll.

'Pura Esencia' del flamenco en Sevilla

Tablao flamenco

El Tablao de Pura Esencia Flamenco, en calle Betis 56, quiere empezar el año de la mejor manera que sabe; sobre las tablas. Los amantes de este género podrán disfrutar durante todo el fin de semana y en horario de 20:00, del flamenco más puro proveniente de todas las zonas de Andalucía. Artistas de la tierra que harán de una velada íntima una verdadera obra de arte.

Un instante en la 'Tierra de sueños'

Exposición

Organizada por la Obra Social 'la Caixa' y la Fundación Vicente Ferrer, la exposición Tierra de sueños está compuesta por 80 fotografías realizadas por Cristina García Rodero, Premio Nacional de Fotografía en 1996 y Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, que reflejan la vida cotidiana de los habitantes de Anantapur, una de las zonas más pobres de la India.

La ROSS, música para el nuevo año

Música

El domingo, 3 de enero de 2021, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS) ofrecerá un concierto de Año Nuevo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. El recital será dirigido por Marc Soustrot y estará integrado por obras de compositores como Jacques Offenbach, Johann Strauss, Paul Dukas o Hector Berlioz.

'El gran emigrante' vuelve a su planeta

Teatro

El próximo domingo, 3 de enero, la obra de Manu Sánchez, El gran emigrante, dice adiós a las tablas del auditorio Cartuja Center. Aún están a tiempo de disfrutar de este ser de otro planeta con costumbres propias, muy propias y con absoluta y atrevida ignorancia del mundo al que ha venido a llegar. ¿Choque de culturas o enriquecedor encuentro?.

'Los títeres y los escaparates'

Exposición

Hasta el jueves 6 de enero de 2021 se podrá disfrutar de la exposición Los títeres y los escaparates en el Teatro Alameda. La Unión Internacional de la Marioneta en Andalucía ha colaborado un año más con la Feria del Títere sevillana. Las tiendas y comercios de las calles estarán llenas de títeres construidos por distintas compañías andaluzas de nuestra comunidad en un esfuerzo por acercar este arte teatral a la población.

Los Síndrome se quedan en enero

Teatro

Los Síndrome se resisten a dejar huérfana la Sala Cero. Por ello, durante todo el mes de enero estarán presentes en las tablas con su obra Mejor… es posible, que ya supera las 500 funciones. 75 minutos de puro espectáculo en el que se reirán de la pandemia que ha tocado vivir en nuestros días y de sus Protocolos. El humor para la salud es fundamental y de eso sabe un rato este dúo.