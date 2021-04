Cine del yo que mira y piensa

Las siglas MOCA obedecen a Museo Online de Cine Autobiográfico, una iniciativa privada gallega (La Cinematográfica y Cafés Candelas) concebida como “espacio de encuentro, creación e investigación en torno a trabajos de cine documental que parten de la escritura autobiográfica y la exploración de la memoria, las relaciones con la familia, la búsqueda de la identidad individual y la indagación en el archivo familiar”. Si su web alberga algunas colecciones de cine doméstico a la manera del #Proyectomivida impulsado por Filmoteca de Andalucía con la recuperación de materiales en súper8 procedentes de archivos familiares, MOCA programa también esta primavera-verano un apasionante ciclo online dedicado al cine autobiográfico realizado en Bélgica, posiblemente el país europeo que concentra algunas de las mejores propuestas y autores del género.

Exquisitamente programado por Guillermo G. Peydró, que ha seguido al poeta Henri Michaux (“yo era una palabra que intentaba avanzar a la velocidad del pensamiento”) para trazar su particular itinerario, el ciclo arrancaba la semana pasada con la maravillosa Carta de un cineasta a su hija (2000), de Éric Pauwels, obra nodal que concentra el carácter ensayístico, epistolar, diarístico, confesional y experimental de un modelo cinematográfico íntimo, susurrado, libre, artesanal y solitario, “a la manera del trabajo del pintor”, en palabras de Pauwels, de quien también podrán verse Las películas soñadas (2010), La segunda noche (2015) o la más reciente Diario de septiembre (2019).

Catorce títulos más conforman este apasionante ciclo gratuito (museomoca.com) que transcurre a ritmo de película por semana hasta el 4 de agosto, entre ellas obras maestras como Babel (1991), de Boris Lehman, y otras a descubrir como Tras los postigos (2018, Melissande Raverdy), Cuando era dictador (2013, Yäel André), Muerte en Vignole (1998, Olivier Smolders) o Con Dieric Bouts (1975), de André Delvaux.

XX Festival Internacional de Las Palmas en Filmin

Llegamos algo tarde pero aún a tiempo de disfrutar de algunas de las películas del siempre excelente Festival Internacional de cine de Las Palmas de Gran Canaria, que pueden verse hasta este próximo domingo 18 de abril en Filmin.

De la sección oficial aún pueden ver el documental búlgaro Exemplary behaviour, una indagación en las consecuencias de la pérdida de un hermano asesinado, la ficción de Laos Goodbye Mr. Wong, de Kiyé Luang, un drama romántico en los paisajes de lo que fuera Indochina, y las dos partes de The real thing, la nueva cinta del japonés Koji Fukada, sobre la relación de un hombre con la joven a la que salva la vida.

Hasta el día 18 están también disponibles algunas de las perlas ganadoras de pasadas ediciones como Historias extraordinarias, del argentino Llinás, las chinas The World, de Zhangke, y Kaili Blues, de Bi Gan, Syndromes and a century, de Weerasethakul, la griega Attenberg, de Athina R. Tsangari, la hitchcokiana The green fog, de Guy Madin, Una pareja perfecta, de Suwa, Mujer en la playa, de Sangsoo, o Un lac, de Grandrieux. De la sección ‘Banda Aparte’ no dejen pasar el hermoso corto Point in line to plane, de Sofia Bohdanowicz, y de ‘Sesiones Especiales’, el documental de José Manuel Mouriño sobre José Ángel Valente, Escribir lugar.

Nueva ola checa, animación y literatura

El Cicus y Filmoteca de Andalucía prosiguen con el ciclo dedicado a la nueva ola checa con la proyección, el lunes 19 a las 19h., de El incinerador de cadáveres (1969), de Juraj Herz, historia en clave tragicómica protagonizada por el encargado de un tanatorio en Praga en los años treinta durante el ascenso del nazismo, obsesionado con la cremación como método para liberar el espíritu de los muertos.

En la Fundación Tres Culturas, el ciclo de abril dedicado a las relaciones entre cine y literatura ofrece, el martes 13 a las 19:30h., la película francesa de Laurent Cantet El taller de escritura (2017); y en Caixaforum, el ciclo ‘Cartoon Saloon’ programa una de las grandes cintas de animación europeas de lo que va de siglo, la extraordinaria La canción del mar (2014), de Tomm Moore, nuevo y fascinante viaje plástico por los cuentos y leyendas tradicionales del folclore tradicional irlandés. El sábado 17 a las 16:30h.

El estreno de la semana: 'Una joven prometedora'

‘Una joven prometedora’, opera prima de la actriz Emerald Fennell, llega en plena oleada del #metoo dispuesta a ganar adeptos para su causa con una estrategia tan atractiva como manipuladora. La mujer que interpreta Carey Mulligan, candidata al Oscar (la película y su directora también lo son), pergeña su particular venganza contra todos los hombres que, caricaturizados como es debido, esconden a un violador en potencia. Ojo, que usted también podría ser uno de ellos.