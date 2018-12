Concierto de Ricardo Ribeiro en el Teatro Lope de Vega

Ricardo Ribeiro es una de las voces más jóvenes y destacadas del fado portugués. El lisboeta viene a presentar su último álbum Hoje é assim, amanhã não sei. Este trabajo fue editado en 2016 y presentado en Lisboa, con este álbum ha actuado por diversas salas y festivales nacionales y extranjeros, recibiendo exitosas críticas por dicho trabajo discográfico.

El portugués viene acompañado por José Manuel Neto a la guitarra portuguesa, Carlos Manuel Proença con la viola y Daniel Pinto con el bajo. Las entradas están aún disponibles y los precios van desde los 30 hasta los 14 euros.

En febrero del año 2017 fue editado en Francia y en mayo del mismo año llegó al mercado inglés en una edición de Warner UK. Ricardo Ribeiro fue nominado en dichas fechas, y por segunda vez, como “Mejor artista” por la revista Songlones.

También en el pasado año de 2017, Ribeiro fue invitado por la CCB para el proyecto Carta Branca y recibió el Premio Carlos Paredes, del Ayuntamiento de Vila Franca de Xira. Ribeiro presenta precisamente en la última cita del IV Festival de Fado de Sevilla este álbum, cuya traducción sería: Hoy es así, mañana no lo sé.

Ribeiro tiene una gran trayectoria profesional. En 2008 graba con el laudista/ compositor libanés Rabih Abou Khalil el álbum Em Português, elegido Top of the World Album por la revista inglesa SongLines. En 2010 lanza Porta do Coração disco de oro elegido Top of the World Album por la revista inglesa SongLines.

En 2012 colaboró con la cantora Maria Jonas, la violetista Susanne Ansorg y el alaudista Fábio Accurso, en el concierto de música antigua Lágrimas de Saudade en Bielefeld –Alemania.

El lisboeta cantó en la Bienal de Venecia 2013 en la cena inaugural del pabellón de Portugal. En ese año llega su quinto álbum, Largo da Memória por EMI Music, actual Warner. Y en 2015 fue nominado para la categoría de mejor artista por la revista de música del mundo Songlines.