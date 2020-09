Directed by Women 2020

Por cuarto año consecutivo, con las pertinentes medidas de seguridad y reserva previa de entrada, el Cicus vuelve a acoger los próximos 22, 23 y 24 de septiembre el Festival ‘Directed by woman’, iniciativa nacida “con el objetivo de fomentar la equidad en la industria, romper tabúes y prejuicios y mostrar un cine que deje de ser señalado como un género”. Esta edición presenta un programa de proyecciones, charlas y mesas redondas que demuestra la diversidad técnica y temática del trabajo dirigido por mujeres y abre un espacio de debate para sensibilizar y promover cambios, entre ellos aumentar la cuota de apenas un 20% de presencia femenina al frente de los proyectos audiovisuales.

El ciclo consta de tres sesiones diarias de cortometrajes (ficción, documental o experimental) que visibilizan el trabajo de una veintena de cineastas españolas como María Jáimez (Manolo Montesco y Carmela Capuleto), Fabia Castro (Nulíparas), Carlota Pereda (There will be monster), Rut Angielina (Salatka) o Alba Tejero (Elegía). El programa incluye también los largos documentales Menese de Remedios Málvarez y José Romero, y ¿Qué coño está pasando?, de Marta Jaenes y Rosa Márquez, nominado a los Premios Goya, y que reflexiona sobre la desigualdad entre hombres y mujeres dando voz a más de 40 mujeres de diferentes ámbitos profesionales. Todas las sesiones contarán con coloquio presencial o virtual con sus directoras.

De igual forma, en colaboración de la Asociación Andaluza de Mujeres de los Medios Audiovisuales, el día 23 (11h.) se celebrará la masterclass “Cuando la música se encontró con la imagen” impartida por la compositora malagueña Paloma Peñarrubia, que reflexionará sobre el proceso creativo de la composición musical en los medios audiovisuales, y a las 21:30h. la mesa redonda “Sin mujeres, no es cine”, en la que participarán las directoras y productoras Ana Rosa Diego, Ángeles Reiné, Araceli Carrero Rimada y Laura Hojman.

El lado oscuro de Internet y las redes sociales

Coinciden estos días online tres estupendos y necesarios documentales que ponen el dedo en la llaga de las perniciosas repercusiones que la digitalización, Internet y las redes sociales están teniendo sobre el retroceso de los valores democráticos y el supuesto progreso social que hace apenas veinte años se anunciaba como horizonte de estos cambios tecnológicos en el ámbito de las comunicaciones, el conocimiento o el acceso de la información.

En Netflix, El dilema de las redes pone frente a la cámara a algunos de los creadores y diseñadores originales de Facebook, Twitter y otras redes sociales, entre ellos al renegado y ahora activista Tristan Harris, para desvelar el paulatino abandono de toda ética para favorecer el uso indiscriminado de nuestros datos con fines comerciales, propagandísticos y de manipulación social. Nada demasiado nuevo bajo el sol del gran diseño capitalista en un formato al que le sobran, eso sí, las recreaciones ficcionales en clave de melodrama familiar. En ‘La noche temática’ de RTVE.es, Trabajadores fantasma incide en esa nueva realidad de los empleados precarios deslocalizados que cobran verdaderas miserias por hacerle el trabajo sucio a las grandes corporaciones a costa de su propia salud mental, y El Internet de las cosas propone algunos modelos alternativos y humanistas a la creciente incorporación de la vigilancia y el control de nuestros datos a través de los dispositivos móviles. Puro cine de terror.

Cuando la música de cine entró en el Musikverein

Desde hace semanas está ya disponible en CD y Bluray el memorable concierto ofrecido en 2019 por el compositor norteamericano John Williams al frente de la Filarmónica de Viena en el Salón Dorado del Musikverein reservado para las grandes ocasiones. Confirmación del beneplácito de la vetusta institución al que, con permiso de Morricone, ha sido y es el más popular y posiblemente también el más brillante de los compositores cinematográficos. No queda duda al respecto escuchando esta portentosa grabación para el sello Deutsche Grammophon con suites y arreglos del propio Williams de algunas de sus bandas sonoras más conocidas, de E.T. a Parque Jurásico pasando por los Indiana Jones, los Star Wars, Encuentros en la Tercera fase, Tiburón, Harry Potter y gratas sorpresas como el ‘Devil’s dance’ de Las brujas de Eastwick, para lucimiento virtuoso de Anne-Sophie Mutter. ¿Quién dijo ‘música clásica’?

El estreno de la semana: Pinocho

Son ya decenas de Pinochos los que han saltado de las páginas del cuento de Collodi y Mazzanti (1882) al cine de animación o de carne y hueso, la mayoría de ellos en Italia, su hogar original. Matteo Garrone insufla ahora realismo digital al famoso muñeco viviente de madera y recupera a Roberto Benigni, que fracasó estrepitosamente con su propia versión de la historia, como el carpintero Geppetto asombrado por el nacimiento de la criatura de sus propias manos.