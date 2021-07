Elena Arzak crea una salsa para patatas fritas

Este verano, Lay's Gourmet, busca sorprender a través de la innovación y la calidad para elevar el momento de disfrute del aperitivo. En esta ocasión, apuesta por una colaboración de la mano de la chef Elena Arzak, para presentar el mejor aderezo de sus patatas fritas: la Salsa Aperitivo Gourmet. La chef guipuzcoana y directora de la cocina del restaurante Arzak ha elaborado la receta de la Salsa Aperitivo Gourmet experimentando en su laboratorio con más de 1.000 sabores para crear un aderezo inspirado en el mar. Mejillones escabechados procedentes de las Rías Baixas, guindillas en vinagre y un toque de alga nori son los ingredientes que dan como resultado una salsa para aperitivo que combina a la perfección con el delicado crujido y sabor exquisito de las patatas Lay's Gourmet.

Elena Arzak afirma “Mi cocina está fundamentalmente basada en platos del mar y tengo una afición especial hacia todo lo que viene de él. En este caso, me he inspirado en un momento muy agradable para mí: cuando estoy en la playa mirando al mar y me acaricia la brisa marina. Esta sensación es la que me ha llevado a pensar en darle un toque marino a estas patatas mediante la creación de esta salsa para aperitivo”. En cuanto al proceso creativo, añade: “Lo hemos desarrollado en nuestro laboratorio junto a nuestro equipo de chefs. Partimos de la idea de hacer una salsa relacionada con el mar y que combinara bien con la textura y el punto de sal de las patatas Lay’s Gourmet".

El resultado es la Salsa Aperitivo Gourmet, una salsa de alta cocina de intenso sabor a mar, con la acidez justa, un retrogusto a mejillón de las Rías Baixas, el ingrediente principal, y un ligero toque a alga nori. "Para mí era un reto lograr una salsa para un público tan amplio que tuviera todos mis estándares de calidad y ha quedado un resultado fresco, sabroso y un digno acompañante de las patatas Lay's Gourmet", explica Elena Arzak. La salsa es ideal para aquellos que quieran deleitarse de los productos del mar con su aperitivo favorito. La nueva salsa está disponible en www.laysgourmet.com y próximamente en El Corte Inglés y otras plataformas e-commerce.

Un aperitivo de excelencia

El aperitivo es un rasgo característico de nuestra cultura, ese momento que invita a conectar, disfrutar y saborear alrededor de una mesa, en compañía de familia y amigos. "Yo siempre he reivindicado la importancia del aperitivo por ser un momento de celebración y reunión entre amigos, y uno de los momentos más especiales de nuestra gastronomía porque representa el primer bocado de muchos, y el que disfrutas con más ganas" afirma la guipuzcoana. Sobre cómo ha sido su experiencia en la colaboración con la marca: "He disfrutado mucho de todo el proceso porque comparto con Lay’s Gourmet la búsqueda por la excelencia, su respeto por la materia prima, la capacidad de estar al día, el cuidado por los detalles y sobre todo su conexión con uno de los momentos que más disfruto, el aperitivo".

Elena Arzak: tradición y vanguardia

Su amor por la cocina se lo debe a su abuela y a su padre, Juan Mari Arzak, impulsor de la nueva cocina vasca, y uno de los cocineros españoles contemporáneos más importantes del siglo XXI. Elena es la cuarta generación del apellido Arzak. Fiel al estilo de cocina de su padre, la chef ha aportado al restaurante de la familia nuevas técnicas, y ha recibido de Juan Mari Arzak la inquietud por la experimentación, con excelente materia prima y grandes dotes de creatividad.

La donostiarra se formó en la Escuela de Hostelería Schweizerische Hotelfachschule Luzern de Suiza y ha formado parte del equipo de establecimientos de toda Europa como Le Gavroche en Londres, Le Vivarois en París, Louis XV en Montecarlo, o El Bulli, el restaurante de Ferrán Adrià en Cataluña, entre otros. Entre otros reconocimientos, Elena Arzak ha sido nombrada como la Mejor Chef femenina del Mundo, el premio otorgado por la revista británica Restaurant, responsable de la reputada lista The World’s 50 Best, los 50 mejores restaurantes del mundo.