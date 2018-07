Estepa vuelve a 'rocanrolear'

Citas estivales hay muchas, pero como la de la localidad estepeña, hoy, a las 21:30, muy pocas. Con una enorme expectación derivada del lleno total del pasado año –cuando se congregaron casi 1.000 personas en la Plaza de la Corocha–, ‘En clave de rock’ (que repite sitio) vuelve a ser referencia a nivel provincial de un evento de primer nivel organizado por la Asociación Cultural Amigos de la Música de Estepa (BAME). La banda cumple este año su 30 Aniversario y, al frente de la misma, se encuentra Juan Antonio Carmona, director e impulsor del evento junto con el patrocinio y colaboración del Ayuntamiento de Estepa que ha incluido el concierto dentro de la programación del Verano Cultural, “apostando firmemente por la música”, señala Fátima Reina Blanco, concejala de Cultura, Patrimonio Histórico, Juventud e Igualdad.

A este espectáculo de rock sinfónico se suman antiguas y nuevas voces del coro polifónico Diego de Salazar –dirigido también por Carmona– que llegará a las 60 personas con la participación del coro Novaria y la escolanía Novastela, de Villanueva del Ariscal, bajo la batuta de Isabel Chía. Según la representante del coro estepeño Diego de Salazar, Merche Chía, “hemos tenido bastante popularidad desde el concierto pasado y contamos con nuevas incorporaciones este año, pero animamos a que se sumen más cantantes porque será una experiencia inolvidable, además de un gran aprendizaje y una apertura de fronteras increíble”.

Además de los coros, tampoco faltará banda de rock con la voz de Francisco Pradas Sierra, más conocido como Panchi, cantante de uno de los mejores grupos tributos de Scorpions, Stingers, reconocidos a nivel internacional. Y, por si fuera poco, liderando las guitarras y batería repetirá Alfonso ‘Tovales’, quien ha compartido escenario con los más grandes del rock nacional –siendo cantante del grupo A media tea– y siempre dispuesto a participar en cualquier actividad cultural de su pueblo que, gracias a la BAME, “se ve este tipo de música en serio”. En el evento presentará en exclusiva el primer single, Señor, de su próximo disco que saldrá después del verano: Limpio de polvo y paja. Se trata de un tema intimista emanado desde las entrañas del autor donde predomina, aclara el artista, “un riff de guitarras contundentes, bailando entre melodías de voz y estribillo operístico”.

Más allá de ese inédito, los asistentes cantarán y bailarán un amplio repertorio roquero con canciones tan míticas como Englishman in New York de Sting, Nothing Else Matters de Metallica, Dream on de Aerosmith, Trunderstruck de AC/DC, el Himno de la alegría de Miguel Ríos, Necesito respirar de Medina Azahara o Stairway to heaven de Led Zeppelin, donde las flautas barrocas de Los Ministriles también tendrán un lugar al comienzo de la pieza.

Este año, también como novedad, cuenta Carmona, “hemos contado con el arreglista José Guillamó que trabaja para programas como Se llama copla y numerosos espectáculos y orquestas de envergadura dentro y fuera de Andalucía, lo que nos permite ofrecer una propuesta única de rock sinfónico que jamás ha existido hasta la fecha”. En este sentido, añade, “vamos cantar Bohemian Rhapsody de Queen con todas las voces, tal y como lo hizo Freddie Mercury. Si encima le añadimos banda y el grupo de rock, va a sonar como nunca”.

Saltándose todo tipo de convencionalismos en los que una banda parece que solo puede interpretar música cofrade, la BAME “se ha convertido en un conjunto musical que puede interpretar cualquier repertorio”, reconoce Carmona, para quien En clave de rock es un gran espectáculo que, sin embargo, “intentaremos superar con proyectos más ambiciosos en próximas ediciones para seguir demostrando que en Estepa la música está más viva que nunca”. Por lo pronto, no faltéis hoy a las 21:30 en la Plaza de la Coracha de Estepa. No os arrepentiréis, seguro.