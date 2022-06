Estilo y protección para tu visión

La llegada del verano es también la llegada del sol, las buenas temperaturas, disfrutar en playas, piscinas y terrazas y, por qué no, de paseos para exprimir al máximo el buen tiempo. Es por ello por lo que en esta estación multiplicamos los esfuerzos por proteger nuestra piel de la exposición solar, tan perjudicial si no tomamos las medidas de prevención necesarias. No obstante, es imprescindible además de cuidar la piel proteger nuestros ojos. Los expertos de la conocida marca Alain Afflelou recomiendan numerosos modelos de gafas de sol con los que aprovechar el verano y proteger nuestra visión. Las más demandadas son las gafas de sol con cristal óptico polarizado, las cuales protegerán nuestros ojos de los rayos más dañinos del sol, pero también cuentan con el estilo perfecto para cada ocasión.

Las gafas de sol polarizadas cuentan con un distintivo en alguno de los dos cristales de su montura, bien en un adhesivo o mediante una grabación escrita, pero normalmente puede ser indistinguible a simple vista. Por ello, desde Afflelou recomiendan colocar las gafas delante de una pantalla, ya sea un ordenador o un teléfono móvil, encenderlos y situar las gafas sobre ella. A continuación, las rotaremos unos 60 grados, si con este gesto se oscurecen son polarizadas dado que se estarán adaptando a la luz.

Alain Afflelou cuenta con infinidad de modelos disponibles en sus establecimientos físicos y tienda online para que puedas disfrutar del verano con todo el estilo de su catálogo y con toda la protección necesaria. Las gafas de sol polarizadas consiguen filtrar la luz que les llega desde una dirección concreta, con lo cual se consigue una visión más nítida y se eliminan los deslumbramientos. A pesar de que al principio tan solo eran usadas en actividades como conducir o realizar deportes al aire libre cada vez son más los consumidores que optan por este tipo de gafas de sol. Además, aprovecha las ofertas de la marca porque desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto de 2022 el precio de todas las gafas polarizadas de Alain Afflelou será de tan solo 59 euros.