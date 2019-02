Expobelleza crece en espacio y actividades en su edición 2019 en Fibes

Peluquería, estética, aparatología, uñas, maquillaje, nutrición, cosmética y wellness son los sectores que participan en Expobelleza 2019, la Feria de la Belleza, la Salud y Bienestar que Fibes acoge del 9 al 11 de febrero. 85 expositores comerciales en unos 10.000 metros cuadrados que harán de la belleza mucho más que un concepto frívolo.

Más de 23.000 visitantes recibió la pasada edición este evento, enfocado principalmente a profesionales, con el fin de establecer relaciones comerciales, pero que el sevillano podrá disfrutar como aficionado y participar de sus actividades programadas.

En este calendario de actividades, demostraciones, shows, desfiles, talleres y clases magistrales complementarán a la zona de expositores, que este año ha aumentado un tercio.

Este miércoles, se ha presentado, en The Barber Shop by Paco López, el evento de manos de la delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales, Carmen Castreño, el gerente de Fibes, Javier Rojas, y el primer peluquero sevillano galardonado con la Mejor Colección Masculina en la pasada edición de los Premios Fígaro de la Peluquería Española, Paco López. Castreño ha remarcado el carácter empresarial de Expobelleza: "El autónomo que quiera adentrarse en el negocio encuentra una auténtica pasarela de tendencias y cómo echar a andar y gestionar su empresa".

Programa de actividades

La Feria de la Belleza, la Salud y Bienestar se divide en varias zonas que agrupan distintas temáticas en torno al sector. Desde la peluquería en sus stands comerciales, exhibiciones y pasarelas profesionales y de jóvenes promesas hasta talleres y conferencias técnicos sobre estética pero también sobre gestión empresarial o emprendimiento.

Pasarela Expobelleza Andalucía y Premio Picasso

El sábado, a las 12:45, arrancan las actividades en la pasarela de Expobelleza en el Pabellón 1 con Show de peluquería y Body Paint, de la Academia de Peluquería y Estética Centro José María y la colaboración de los diseñadores Gabriel Villar, Mar Diez y Marta Ybaz. A las 15:30, Underground con Dj y Body Paint, organizado por Isaac Lyonell Barber School. A las 16:30, Oniric Style en Sevilla con Oscar G, y a las 18:15, Carmen Camacho.

Para finalizar la jornada se celebrará a las 20:30 la Gala Premios Picasso, creados por la Asociación de Empresarios de Peluquería y Provincia (Aepsp).

El domingo 10 de febrero a las 12:00 abre Gentleman con violinista electrónico, de Isaac Lyonell Barber School. Seguidamente, a las 13:15, el Show de peluquería The Evolution y, a continuación, a las 16:00, el Gran Show en exclusiva de Anna Romero, Embajador Oficial de Matrix. A las 17:00, se celebra la Gran Gala Expobelleza, patrocinada por Distribuciones Pepe Haro, y a las 19:30 The Show by Urbiola, con Pelsynera, Pedro Muñoz, Antonio Calvo, Gonzalo y Ziortza Zarauza, organizado por Urbiola y Fibes.

El lunes se celebrará el Show de peluquería y Body Paint, de la Academia de Peluquería y Estética Centro José María con la colaboración de los diseñadores Gabriel Villar, Mar Diez y Marta Ybaz y, para finalizar, a las 13:00, evento de jóvenes promesas y actuaciones de baile y pintura en directo organizado por Isaac Lyonell Barber School.

Zona de conferencias en el Pabellón 2

El Pabellón 2 acoge durante estos días un amplio programa de conferencias por parte de empresas reconocidas del sector. Ejemplo de ello es Cómo esculpir con las nuevas bases permanentes de Kinetics o Di adiós a las canas, pelo rubio y residual con Láser e ipl, de Photobiologics (ambas el sábado 9 a las 12:00 y 18:00, respectivamente).

Aceites esenciales y gestión de estrés, organizado por Fenaco, y Esmaltado permanente. Decora, esmalta y retira sin problemas, de Masglo (ambas el domingo 10 a las 12:00 y 17:30, respectivamente) son sólo dos ejemplos de las numerosas conferencias que se sucederán el domingo.

Ya el lunes 11 de febrero, a las 12:00, la zona de conferencias cerrará con Introducción al método Phytobidermie y reflexología cromática facial, de Grupo Tegor.

Zona Barber Shows

Este espacio, también ubicado en el Pabellón 2, estará dedicado a los cortes y exhibiciones de barberos. La primera de ellas será el sábado, a las 17:00; continuará el domingo a las 13:00, para concluir el lunes a las 11:00. Todas ellas a cargo de diferentes firmas del gremio.

Horario y precios

Palacio de Exposiciones y Congresos (Avda. Alcalde Luis Uruñuela, 1). Día 9 y 10 de febrero de 10:00 a 20:30 y 11 de febrero de 10:00 a 15:00.

Precio: 7 euros cada día. Abono 3 días: 15 euros. Niños menores de 8 años acceso gratuito.

Pagina web: www.expobellezandalucia.com