Fosil lanza una colección inspirada en la nueva película 'The Batman'

Fossil ha puesto a la venta, en colaboración con Warner Bros. Consumer Products y DC, la colección cápsula The Batman x Fossil, que incluye relojes, joyería y artículos de piel coleccionables. Esta colección de edición limitada llegó al mercado el 28 de febrero, es decir, antes del estreno de la película el 2 de marzo.

En la colección, se presentan diseños de edición limitada inspirados en el emblemático traje de Batman y The Riddler, el enigmático villano.

El reloj The Batman, inspirado en su inconfundible aspecto consta de tres correas intercambiables negras diseñadas con materiales que imitan la tecnología de Batman y The Batcycle™ (Batpod en España), que se vende por un precio de 299 €.

Todos los superhéroes necesitan un supervillano, y este no puede ser más misterioso. Se ha creado el reloj The Riddler™, inspirado en los peligrosos graffitis verdes del enigmático villano representados en la caja Minimalist. El exclusivo reloj tiene una correa de piel con un diseño a cuadros por un lado y el signo de interrogación característico de The Riddler girando sobre la subesfera de las seis. Disponible desde febrero, se ha lanzado al mercado en una edición limitada de 1595 unidades a un precio de 169 €.

La colección de joyería The Batman x Fossil cuenta con la cadena con chapa de identificación The Batman, la pulsera deslizante Lava Beads y un anillo de acero inoxidable negro mate Wax Seal que permite crear un exclusivo sello de cera con el emblema de Batman. Disponibles con un limitado número de 1000 unidades, su precio es de 75 € (la cadena), 55 € (la pulsera) y 45 € (el anillo).

La mochila The Batman es atrevida y práctica, y está inspirada en la inconfundible silueta del traje de Batman en la nueva película. Su diseño se caracteriza por un emblema de Batman inyectado en silicona y pequeños detalles en color rojo.

Junto a la mochila, se lanzan la riñonera Batman con cuatro bolsillos exteriores, detalles modulares y la capacidad de cambiar de identidad y convertirse en una bandolera. El tarjetero con cremallera con tres ranuras para tarjetas y un bolsillo delantero para guardar el DNI y la cartera plegable 2 en 1 que cuenta con un tarjetero extraíble en el bolsillo frontal y un emblema de Batman inyectado en silicona.

También se lanza un tarjetero independiente adicional con seis ranuras para tarjetas, un clip extraíble para billetes y un emblema de Batman de metal incrustado. La colección de piel estará disponible por 399 € (la mochila), 189 € (la riñonera), 55 € (el tarjetero con cremallera), 75 € (la cartera plegable) y 55 € (el tarjetero).