La galería sevillana Llora Tinta realiza una subasta solidaria de pinturas de Lola Morón, afiliada de la ONCE

La pintora Lola Morón Rebel, afiliada a la ONCE por su discapacidad visual grave, va a donar gratuitamente al Colegio de Enfermería de Málaga el dinero que recaude de la venta de un total de 32 lienzos, que iban a ser expuestos en Madrid, para contribuir a la compra de material de protección para el personal sanitario de la provincia de Málaga. La subasta se realizará este próximo fin de semana a través de la plataforma online de la galería de arte sevillana Llora Tinta.

Antes que pintora, Lola Morón Rebel, fue 24 años matrona, y ahora que vuelca todo su tiempo en pintar, ya jubilada, ha querido tener un gesto de solidaridad en tiempos de crisis global. "Viva los sanitarios y Fuerzas de Seguridad que lo están dando todo por nosotros", comienza diciendo Lola desde su estudio de Puerto Sol Málaga, que es su domicilio.

La pandemia le sorprendió preparando una exposición que iba a organizar el próximo mes de junio en la Galería Gaudí de Madrid y, abortado el plan por el estado de alarma, se ha puesto en contacto con el Colegio de Enfermería de Málaga para ceder gratuitamente las 32 obras y recaudar dinero con el fin de ayudar a la comprar material de protección sanitaria destinado al personal de los hospitales y centros de salud de la provincia.

Paco Cuevas, presidente de la Asociación de Jubilados del Colegio de Enfermería de Málaga, que forma parte también del grupo de voluntariado de la organización por el coronavirus, se declara encantado con la iniciativa. "Es maravilloso –reconoce-, que el beneficio de tu trabajo lo pongas a disposición del Colegio de Enfermería para que la gente pueda ir mejor protegida es una forma de ayuda y de solidaridad. Con esas dos palabras se define perfectamente su acción. Y la enfermería trata de eso, de ayudar y cuidar a los nuestros", afirma mientras confecciona mascarillas con el resto de voluntarios.

Youtube y la galería sevillana Llora Tinta

Con la ayuda de su nieta Valentina Otero y su nuera Mónica Lertaul, la pintora ha creado un canal de Youtube para exponer los cuadros de forma virtual, que salen a la venta a un precio común de 400 euros para facilitar la recaudación, pese a que sus obras tienen un valor de mercado superior a los 2.500 euros. Todas las visualizaciones del canal tendrán también irán destinadas a ese fin.

Los cuadros están expuestos en la galería de arte contemporáeno LloraTinta, con sede en Sevilla, cuya web muestra todas las obras que componen la donación y que se subastarán el próximo fin de semana, los días 25 y 26 de abril, a través de su plataforma LloraTinta: https://lloratinta.com/home-llora-tinta/. El Colegio de Enfermería recibirá entonces el dinero recaudado para efectuar la compra del material sanitario.

Obras en homenaje a los músicos andaluces

Las 32 obras llevan por título nombres de compositores andaluces en un homenaje que la pintora ha querido rendir a los músicos que han elevado el nombre de Andalucía a lo más alto de las artes escénicas. "Mis cuatro hijos han estudiado piano", justifica orgullosa.

Se trata de pinturas impresionistas de paisajes llevados a la máxima expresión; colores sobre todo azul ultramar y monocromos en tonos ocres, bosques, flores, fondos marinos y naturaleza viva en un momento en el que el mundo parece vivir entre tinieblas de grises y oscuros que asoman un futuro incierto y describen una naturaleza quieta.

"Lo que estamos pasando es la Tercera Guerra Mundial, aunque sea bacteriológica. Y peor aún va a ser la postguerra que va a ser terrible", lamenta. Rodeada de cuadros amontonados y de pinceles, Lola reflexiona en voz alta sobre el papel que debe asumir cada uno ante esta pandemia. "Uno tiene que pensar si puede poner un granito de arena para ayudar al resto de personas que no tienen la posibilidad de poder hacer algo –sostiene–. Y yo, gracias al arte, quiero colaborar con mis pinturas porque es lo único que puedo aportar. Si fuese millonaria no me lo pensaría dos veces, porque hay asilos que no tienen ni lejía y gente que no tiene para comer".

Como pintora Lola Morón Rebel se declara obsesionada por situar a la mujer y a su cuerpo en el centro de toda su obra pictórica, cuadros que rebosan de luz y color sin que la pérdida de visión les reste un ápice de expresividad. "Es que la vida es aceptar. Lo que tienes, tienes", admite con determinación.

Y muy fiel al Impresionismo como etapa pictórica y como identidad artística. "Solo me identifico con el dibujo y con el Impresionismo, que me dan toda la libertad que quiero; que yo pueda empezar un cuadro en tonos azules y terminarlo en tonos rojos porque si no me gusta vuelvo a empezar y ya está. Me siento libre como el viento", concluye.