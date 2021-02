Hamlet se adapta para su público más pequeño.

Sigue avanzando febrero y con él las actividades de ocio y cultura para los más pequeños. Aunque la oferta cultura ha disminuido debido a las restricciones de movilidad y otras medidas contra la Covid-19, lo cierto es que en Sevilla se siguen programando un buen número.

Así, del 19 al 22 de febrero, los niños y no tan niños, podrán acudir a un espectáculo de magia, teatro o música, entre otras:

Hamlet necesita ayuda

El príncipe Hamlet llega este fin de semana a la programación familiar de Sala Cero Teatro. La compañía canaria FEMS Producciones nos presenta una propuesta muy interactiva (recomendada principalmente de 3 a 9 años), donde el público tendrá que ayudar al propio Hamlet a convertirse en el Rey de Dinamarca.Hamlet, príncipe de Dinamarca, debe recuperar el reino que era de su padre antes de éste fallecer. Su aventura lo llevará a comprender los valores de la amistad, el respeto y el amor a la familia. Un espectáculo interactivo donde los espectadores serán los verdaderos protagonistas del espectáculo, ya que tendrán que ayudar a Hamlet a derrotar a su malvado tío Claudio, vengar la muerte de su padre y poder así conquistar el Reino de Dinamarca.

FEMS produccionesProductora de espectáculos fundada en 2017 por Félix Mateo Sintes, comienza su andadura en Fuerteventura y a mitad de 2017 trasladan su nuestra sede a la isla de Gran Canaria, comenzando a despegar en 2018, coincidiendo con el comienzo en la distribución de la compañía D’Hoy Teatro, con la que están recorriendo todos los teatros de Canarias y desde noviembre de 2019 han dado el salto también a la Península. Trabajan también con otros grandes artistas como El Coro Gospel Mlou, el mago Samuel Moreno (semifinalista de Got Talent España 2018), el Grupo de versiones Overbooking, Tributo a ACDC, Súbito Koral, o Magia Majara. Centrados principalmente en espectáculos infantiles, actualmente tienen en gira los siguientes espectáculos: Hamlet, Rapunzel, Doria, La Vuelta al Mundo, Las Payaso Aventuras de Bimbo y Bongo, Why not? y Magia Majara Pata de Cabra. Al mismo tiempo, además, trabajan en nuevas las producciones: El Patito Feo, Oliver Twist, y Los 3 Mosqueteros.

Sala Cero, sábado 20 y domingo 21, a las 12:00 horas. Jazz, la gigantePor otra parte, ya se puede adquirir la entrada para el siguiente espectáculo de Educo-Música, Jazz, nuestra amiga la gigante, donde se mostrará el poder de la música. Cuando todo parecía en calma, cosas inimaginables comenzaron a suceder. ¿Qué es eso? ¿Puedes oírlo? ¿Lo sientes? Solo necesitaremos conocer el mágico secreto, desconocido aún para Jazz. ¿Podrá ayudarnos a descubrirlo? 27 y 28 de febrero, a las 12:00 a cargo de la compañía Educo-Música.

Piratas contra la contaminación

Un corsario fanfarrón, una estudiante de la escuela de piratería y un grumete despistado se enrolan en un galeón con el fin de cruzar los siete mares y llegar a la isla donde se esconde un magnífico tesoro. Pero desconocen que tendrán que enfrentarse al mayor de los peligros que jamás imaginaron: la contaminación de los mares. En su trepidante viaje se enfrentarán a persecuciones, tormentas, naufragios, miedos, piratas, torreones encantados, trampas, serpientes enormes, peces gigantes… Y mares de basura. Todo forma parte del espectáculo teatral Pi-ra-tas, ¡alerta basura, salvemos el mar!La obra se enmarca dentro del 30 Ciclo El teatro y la escuela, un programa cultural de difusión de las artes escénicas dirigido a escolares y familias que ofrece espectáculos en el Teatro Alameda de octubre de 2020 a marzo de 2021 y que persigue el doble objetivo de disfrutar de las artes escénicas y que puedan servir a la vez como útil herramienta de apoyo para los contenidos educativos que se imparten en los centros escolares. Teatro Alameda. Funciones familiares, sábado 20, a las 12:30 y 16:30.

Taller musical de violín

La Fundación Barenboim-Said presenta los Talleres Musicales Barenboim-Said para el curso 2020/2021, un ciclo de talleres de iniciación musical dirigidos a niños, niñas de distintas edades y progenitores. Esta iniciativa surge del creciente interés de muchos niños y niñas por conocer e investigar posibilidades expresivas que ofrece la música. Descubrir la sonoridad de un violín, o la magia de los tambores africanos pueden ser formas de explorar nuevos intereses personales.Estos talleres tienen lugar un sábado al mes en el Espacio Turina, y para participar en ellos es imprescindible inscribirse previamente. Las inscripciones para cada taller se abren en el lunes de la semana previa al taller. Y este fin de semana, en el Espacio Turina, se celebrará el talle Toco el violín, un acercamiento lúdico y directo al violín a través de juegos y canciones. Será el sábado, a las 11:00 y a las 12:30, para niños de 6 a 12 años.

Más magia en La Fundición

Alexis Melgar muestra en este espectáculo su amor por la magia siempre mezclada con el humor. Es un espectáculo pensado para la diversión tanto del público infantil como adulto por lo que es muy recomendable venir a verlo la familia al completo. Se muestran efectos mágicos de diferentes especialidades mágicas como son la cartomagia, la magia con pañuelos, la magia de las cuerdas, el mentalismo. Será en el teatro La Fundición, sábado y domingo, a las 12:00.