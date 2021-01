La sonrisa de Helen Keller

Tras su paso fugaz por Filmin dentro de la programación de DocumentaMadrid, la National Gallery of Art acaba de hacer disponible de manera gratuita en su web la que sin duda es una de las grandes películas de 2020, Her socialist smile, de John Gianvito, un documental que recorre el pensamiento político de Helen Keller (1880-1968), activista sordociega comprometida desde su juventud con los derechos civiles desde su ideario social-comunista, hija del profundo Sur y sus diferencias, y voz indispensable para entender no sólo el siglo XX sino la deriva de Estados Unidos que nos ha llevado hasta los acontecimientos del Capitolio hace apenas una semana.

Un documental no al uso, como no podía ser de otra manera tratándose de Gianvito, cineasta igualmente comprometido desde la izquierda con la historia y los valores fundacionales de la nación americana, que elude los caminos de la narración convencional o el recurso de archivo, por otro lado prácticamente desaparecido después de un incendio en la fundación Keller tras los atentados del 11-S, para trabajar, como en Profit Motive and the Whispering Wind (2007), sobre la propia palabra de Keller, fragmentos de su autobiografía, sus discursos, conferencias o entrevistas, como eje vertebrador de unas imágenes, ya sean de la naturaleza en su dimensión más entomológica y hermosa o de espacios vacíos en su día ocupados por la activista y sus seguidores, que eluden precisamente su carácter de mera representación redundante para que sean precisamente la palabra y las ideas, leídas o escritas, las que golpeen en primera línea al espectador.

Maneras straubianas para un filme político y poético sobre una mujer única cuya figura escapa de cualquier tópico de superación de la discapacidad para materializarse como verdadero cuerpo pensante, como conciencia de cierto idealismo humanista y de justicia social que acompañó y alentó la lucha por los derechos de los trabajadores, los negros o las mujeres, la condena del capitalismo feroz, que saludó la revolución soviética aunque supo rectificar ante sus desviaciones y excesos (explicados aquí por Chomsky), que escapó de las garras de la Caza de Brujas antes de retirarse a su particular paraíso perdido de la infancia e imaginar la felicidad como un largo paseo por el bosque.

Her socialist smile nos devuelve la vigencia de su legado con rotundidad conceptual y belleza, con transparencia y emoción, con distancia y sentido del presente, ese que, en el último instante, golpea abruptamente con un remolino furioso de imágenes de líderes políticos del presente, de Trump a Putin, que no han dudado en pisotear los progresos del siglo XX y alentar el regreso del fascismo populista. Ante todo ello, la sonrisa de Helen Keller, su voz escondida pero clara, su palabra firme y reveladora, siguen resonando como una metralleta de ideas para las conciencias de bien.

Festival de cine francófono

Una nueva edición del festival online organizado por Unifrance y dedicado al cine francés y en francés arranca mañana 15 de enero en la plataforma del mismo nombre, myfrenchfilmfestival.com, y también en otras como Filmin, Movistar+ y SalaVirtualDeCine.com, donde hasta el próximo 15 de febrero podrán verse la treintena larga de títulos que este año se han agrupado por bloques temáticos.

‘Forever young’ acoge películas de temática juvenil y adolescente (Mereces un amor, Entreacto, La despedida), ‘Crazy loving families’ se centra en las relaciones familiares en clave de humor con películas como la extraordinaria Énorme, de Sophie Letoruneur, sin duda una de las comedias del año ; ‘True heroines’ aborda la feminidad luchadora en tiempos modernos y ficciones de género (Camille, Kuessipan, Mujeres de la vida); ‘French Ghost stories’ presenta relatos de fantasmas, entre los que encontramos cintas clásicos como Orfeo, de Jean Cocteau, o La vida de muertos, de Arnaud Desplechin; ‘On the road’ incluye historias sobre migraciones y huidas de conflictos internacionales (Josep, Sin pedigrí), y ‘Love is love’ da cabida a documentales sobre el tema amoroso declinado de diferentes maneras. También habrá hueco en esta edición para el cine infantil y las prácticas más experimentales.

El primer Costa-Gavras en Cicus

Como ya anunciaba este periódico, el Cicus retoma sus ciclos y proyecciones en colaboración con la Filmoteca de Andalucía con un ciclo dedicado al cineasta greco-francés Constantin Costa-Gavras. Un ciclo interesante en el que, además de su popular y premiada Z (1969), podrán verse también tres películas tempranas y mucho menos conocidas de su primera etapa francesa tras abandonar su Grecia natal por motivos políticos.

Se trata de Compartiments tueurs (1965), un policiaco interpretado por Yves Montand, Un homme de trop (1967), sobre la Resistencia francesa durante la II Guerra Mundial, y L’Aveu (1970), de nuevo con Montand, en la que, a partir de la novela de Artur London y el guion de Jorge Semprún, aborda el tema de las purgas estalinistas dentro del Partido Comunista checo en los años 50. Las proyecciones, previstas para los días 11, 18 y 25 de enero y 8 de febrero a las 18h, están sujetas a posibles cambios horarios.

Cuando Scorsese encontró a Lebowitz

La amistad entre Martin Scorsese y Fran Lebowitz, escritora y cronista satírica de Nueva York, se remonta a los 80, y ya en 2010 el cineasta le dedicó un documental. Aquellas y otras entrevistas se ensamblan ahora en esta serie de 7 capítulos para Netflix, Pretend it’s a city, en la que ambos charlan sobre la vida, la historia y la idiosincrasia contemporánea en torno a la Gran Manzana, en una gozosa conversación presidida por el verbo afilado y la arrolladora gracia de Lebowitz.