Isadora Duncan: bailar el duelo

Isadora Duncan y la tragedia van juntas de la mano. Es conocido que la popular y rompedora bailarina y coreógrafa norteamericana (San Francisco, 1877) murió en unas dramáticas y aún hoy misteriosas circunstancias, asfixiada por el pañuelo que llevaba al cuello y que se enredó en las ruedas del coche en el que iba con su amante por una carretera de Niza en 1927. Pero también que unos años antes, en 1913, sus dos hijos Deirdre y Patrick, de apenas 7 y 3 años, fallecieron ahogados al caer al Sena el coche en el que viajaban junto a su niñera.

El cine ya se encargó de contar esta vida de arte, vanguardia y desgracia: Isadora (1968), de Karel Reisz, protagonizada por Vanessa Redgrave. Y el cine vuelve ahora a su legado y a aquel primer episodio trágico de la mano de Damiel Manivel, una de las voces más prometedoras del último cine galo (Le parc), con la extraordinaria Les enfants d'Isadora, disponible ya en la plataforma MUBI. Y lo hace in absentia pero fiel al legado teórico, libertario, corporal, y gestual de la norteamericana, en tres episodios aparentemente independientes pero atravesados por un mismo espíritu, el de convocar aquí y hoy, a través de tres mujeres diferentes, una estudiante de danza que prepara la coreografía creada por Duncan tras el accidente (Agathe Bonitzer), la joven discapacitada (Manon Carpentier) que la ensaya también junto a su profesora, y una mujer madura de origen africano (Elsa Wolliaston) que regresa parsimoniosamente a casa tras haber presenciado la función, el emocionante poder de la transfiguración artística capaz de sublimar y superar el duelo y el vacío por la mayor de las pérdidas imaginables.

Manivel convoca así a Duncan y su pieza Mother en tres situaciones y cuerpos que actúan como médiums, como depositarios y transmisores de un legado de dolor femenino canalizado a través de la expresión, una expresión silenciosa, en la que la palabra apenas tiene hueco, tampoco lo tiene la representación de la obra, y en la que la música de piano de Scriabin funciona como un eco lejano que atraviesa el tiempo para dar forma a gestos intemporales entre cuadros de precisa elocuencia: acurrucar a un niño, mecerlo, abrazarlo fuerte para protegerlo, pero también comer, caminar, desvestirse… realizar la catarsis definitiva que disuelva el duelo en arte y ayude, al fin, a sanar las heridas del alma.

Motown: mucho más que un sello discográfico

Siempre da un poco de envidia ver en tantos documentales sobre la música popular norteamericana a presidentes como Obama o Clinton reconociendo o celebrando en la Casa Blanca el legado de sus artífices, considerados como parte esencial de la identidad y la cultura norteamericanas. Lo vemos de nuevo en Hitsville, La Historia de Motown, ameno documental (Movistar+) sobre la historia del famoso sello de Detroit creado por Berry Gordy que revolucionó la música negra de los años sesenta y setenta con un nuevo sonido que alcanzaría pronto las listas de éxitos y catapultaría a The Temptations, The Supremes, The Four Tops, Smokey Robinson, Marvin Gaye, Stevie Wonder o The Jackson 5 a las páginas de oro de la música pop.

Un documental en el que Gordy y Robinson echan la mirada atrás para explicar los secretos y azares del éxito, el trabajo perfectamente organizado en etapas y departamentos, el control ejecutivo unido al esfuerzo en equipo, el espíritu familiar de la casa y las distintas derivas de artistas que, como Wonder o Gaye, abrieron nuevos caminos creativos y políticos que excedían los planes originales del sello. Nostalgia por tanto del esplendor de una época en la que la música popular definía el pulso de la calle además de ser uno de los negocios más rentables del entretenimiento.

Últimas citas con el cine de verano de Diputación

Las noches de septiembre serán las más idóneas para disfrutar al fresco de las últimas sesiones del cine de verano de la Diputación. Hoy jueves 10 se proyecta Cartas a Roxanne, filme inédito en la cartelera que regresa al París de finales del XIX para contar la historia de Edmond Rostand, que pasaría a la historia por ser el autor de Cyrano de Bergerac.

Mañana viernes 11 toca fiesta cinéfila de la mano de Tarantino y su última obra maestra Érase una vez en Hollywood, regreso fabulador a los alrededores del brutal asesinato de Sharon Tate y retrato sardónico de la transformación de la industria del cine. Para el sábado 12 pueden recuperar El plan, de Polo Menárguez, adaptación de una obra teatral sobre el fracaso masculino y los estragos de la crisis, y como fin de fiesta y temporada, el domingo 13 se proyecta Amazing Grace, el vibrante concierto gospel de Aretha Franklyn filmado por Sydney Pollack en 1972 y recuperado en 2018 por Allan Elliot.

La película de la semana: 'Salir del ropero'

No pondríamos la mano en el fuego por Salir del ropero, comedia crepuscular sobre la ‘salida del armario’ en la costa canaria de dos mujeres entradas en años, pero sí lo hacemos a ciegas por las prestaciones cómicas de Rosa María Sardá en el que ha sido su último papel en el cine antes de fallecer el pasado julio. Junto a la malograda actriz, Verónica Forqué, Ingrid García Jonsson y David Verdaguer se suman a esta celebración del amor maduro y la libertad.