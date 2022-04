La Isla de la Cartuja acoge un festival de música reggae y dub al aire libre

El 7 de mayo, Dub Corner vuelve a las calles de Sevilla, en concreto a la Isla de la Cartuja. Tras el éxito cosechado por el evento Aznalcázar Dub Corner, producido por Globally Roots y organizado por el Ayuntamiento de Aznalcázar. Sevilla acogerá una cita muy esperada por los amantes de este género. Será el primer evento de reggae y dub al aire libre que se realice en la ciudad tras la pandemia.

Sevilla Dub Corner comenzará a las 18:00 en Terraza Lux, ubicada a las espaldas del Auditorio Rocío Jurado. El cartel está formado por artistas locales, nacionales e internacionales. Desde Oxford, Zion Train aterriza en Sevilla y será el plato fuerte de esta edición. En este evento también estarán presentes Don Fe, con más de 40 discos lanzados a lo largo de los años y cientos de shows en vivo. Don Fe se ha consolidado como referente internacional en el mundo del roots/dub moderno. El resto del cartel lo forman los artistas locales: Fak a Dub más conocido como Fak Scratch, Lioness Miri junto al cantante Jahul y Maggio Reggae. Todos ellos acompañados de una selección de Dubstoned Soundsystem con la voz de Burian Fyah.

La cultura Soundsystem nació en Jamaica a finales de los años 40, cuando un grupo de jóvenes afro-caribeños decidieron crear su propia música y transmitirla por medio de sistemas de sonido que ellos mismos construyeron. Esta música se desarrolló como una respuesta a la opresión ejercida por el Estado Colonial Británico contra la población nativa, específicamente en la zona rural del país. Bob Marley fue el cantante y compositor que dio a conocer este estilo al resto del mundo.

Sevilla Dub Corner

Una de las mayores diferencias entre los eventos de dub corner y otros festivales de música electrónica es que los eventos dub corner se llevan a cabo a la altura de las personas asistentes, mientras que en la mayoría de los festivales de EDM, el escenario es más alto y está desconectado de la multitud. Este detalle es fundamental para crear un ambiente realmente especial.

Otro detalle importante es que el equipo de sonido está autoconstruido. Normalmente por el colectivo que organiza el evento. En este caso, el equipo de sonido está diseñado, cortado y pintado por Dubstoned Soundsystem, colectivo pionero en la realización de estos eventos. Dubstoned Soundsystem dió a conocer los eventos Dub Corner en el Parque del Alamillo, realizando hasta 10 ediciones y llegando a albergar a más de 3.000 personas en su último evento. Alamillo Dub Corner era el evento de reggae y dub, gratuito y al aire libre más grande de Europa.

Las entradas para asistir a Sevilla Dub Corner están disponibles de forma online en la pataforma Notikumi.com y en los puntos de venta oficiales: Totem Tanz (C/ Amor de Dios, 66), Bar La Maricarmen (C/ Amor de Dios, 38), León de San Marcos (Plaza de San Marcos) y La Cervezería (C/ Galileo Galilie, 7, Mairena del Aljarafe).