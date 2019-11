'Jesucristo Vive', la película de amor y fútbol de Francisco Campos Barba que opta a los Goya 2020

Jesucristo Vive es el título de la película documental del cineasta sevillano Francisco Campos Barba, seleccionada a optar a siete candidaturas en los premios Goya 2020, cuyos nominados definitivos se conocerán este lunes, 2 de diciembre. Pero para el director, nacido en Barcelona y criado en la céntrica calle Doña María Coronel, lo de menos son los premios, porque para él ver montada esta cinta, tras 10 años de rodaje, es un sueño cumplido.

El protagonista del filme es Jorge Morillo y su proyecto social que, durante 34 años ha desarrollado, con el fútbol como herramienta, con los jóvenes más desfavorecidos de cinco barrios de Sevilla, bajo el nombre Educar en la calle. El mensaje que traspasa la pantalla es el amor y la capacidad de entrega y superación. En definitiva, una lección de vida.

Este proyecto nace en 2009 cuando, en el rodaje de otra película documental de Campos Barba, El Rocío es Compartir, conoció a Jorge Morillo. "Me llamó la atención verlo, en pleno camino del Rocío, vestido del Betis y con el lema Jesucristo Vive serigrafiado en la espalda de su camiseta. Luego supe que su indumentaria era siempre esa y que su proyecto estaba cargado de humanidad y no dudé en comenzar a grabar sus actividad y su día a día en Educar en la calle", explica el director.

El fútbol y su capacidad integradora

El deporte rey y su capacidad integradora, "con la que muchos se han apartado de las drogas y trabas, en un claro ejemplo de superación", es el leitmotiv en torno al que gira la película. "Muchos, cuando ven el cartel, se confunden y piensan que esta película trata sobre el Betis, pero no es así, quiero que el espectador se quite los prejuicios y vaya a verla libre. De hecho, yo no soy futbolero", cuenta como anécdota el cineasta.

Un ejemplo integrador son los distintos personajes públicos que han querido colaborar en este homenaje cinematográfico y que han conocido y apoyado la labor de Morillo. Del mundo del fútbol, destacan las intervenciones de José Miguel López Catalá, vicepresidente y consejero delegado del Betis; Rafael Gordillo, presidente de la Fundación del Betis; Joaquín, jugador del Betis; José María del Nido, ex presidente del Sevilla, y Manuel Vizcaíno, del Cádiz.

Alejados del mundo del deporte han participado en la grabación: Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid; Rubén Olmo, director del Ballet Nacional, nacido y criado en el barrio de las Tres Mil Viviendas; Armando Rotea, presidente de la Plataforma Andaluza del Voluntariado, y José Pérez Bernal, director general de Trasplantes del Colegio de Médicos de Sevilla.

No faltan quienes más agradecen la misión de Morillo, habitantes de El Vacie y las Tres Mil Viviendas. Todo ello, acompañado de la música creada para la ocasión a cargo de Requiebros, Javier Ginés (quien ha elaborado el tema principal), Pablo Oñós y Tino Van der Sman, artífice de la música instrumental.

Preestreno en el Teatro Lope de Vega

Un anticipo de lo que podrá verse en las salas de cine a partir del 13 de diciembre, día del estreno, se celebrará el 12 de diciembre en el Teatro Lope de Vega. Allí se llevará a cabo, a las 20:30, el preestreno a la par que se realizará un homenaje a Jorge Morillo, que hace unas semanas anunció su retirada del proyecto solidario que desde hace más de tres décadas ha desarrollado.

Aunque el acceso al evento será para invitados, desde la web de la productora (quiendijomiego.eu) se podrán adquirir algunas localidades para la ocasión.

Antes del estreno, el público "ya está expectante y guarda altas expectativas del proyecto". Las candidaturas a las que puede optar Jesucristo Vive en los Goya sólo han hecho acrecentar el interés: Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Guión Original, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Sonido y Mejor Película Documental.

Trayectoria de Francisco Campos Barba

Ésta no es la primera película documental de carácter social de Francisco Campos Barba. El sevillano se estrenó en el largometraje con El Rocío es Compartir –realizada en 2012 y estrenada en las Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro (Brasil)– y continuó con El Colibrí (2016) –con la inmigración, la desigualdad y el cambio social o el sistema penitenciario y la reinserción como trasfondo–. Le preceden más de 80 cortometrajes y se le esperan otro documental de cariz humano que ya está rodado y se estrenará en 2020 y un cortometraje de ficción que se rodará entre Sevilla y Pilas (pueblo de su familia).

Francisco Campos Barba estudió en el sevillano Colegio San Francisco de Paula. Luego, cursó Interpretación en Sevilla y Dirección de Cine en Barcelona. Realizó una maestría en París sobre emociones en el cine, y bien le han valido esta formación para plasmarla en su trabajo donde "las acciones cuentan más que las palabras" y el amor en mayúsculas se refleja de principio a fin, siempre "moviendo conciencias".

El director, miembro de la Academia de Cine, también es actor –recibió un premio por ello en Barcelona– y se le puede ver en series como El Embarcadero o La Peste.

Para Campos Barba, al igual que para Morillo, "el jefe", refiriéndose a Dios, mucho tiene que ver en la suerte que han corrido ambos así como las personas que han sido tocadas por la obra de Morillo, "gente que estaba en las últimas, sin salida y que han descubierto que siempre hay solución a los problemas. Una lección de esperanza, humanidad y fe".